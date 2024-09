VIDEO: 6,6,6... मूंछों वाले खिलाड़ी ने उड़ाया गर्दा, पहला टी20 हारा इंग्लैंड, देखें वीडियो

Highlights ENG vs AUS 1st T20 Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 28 रन से हराया Head Fires 59 off 23 Balls: ट्रेविस हेड ने पहले टी20 में इंग्लैंड को हराया England vs Australia 1st T20 2024 Highlights: हेड ने करन के ओवर में लगातार 6 बाउंड्री मारी

ENG vs AUS 1st T20 Highlights: ट्रेविस हेड के 19 गेंद में अर्धशतक के दम पर आस्ट्रेलिया ने तीन टी20 मैचों की श्रृंखला के उद्घाटन मैच में इंग्लैंड को 28 रन से हरा दिया। आस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर तीन गेंद बाकी रहते 179 रन पर आउट हो गई।

6️⃣6️⃣6️⃣: Number of the batting beast, i.e. Travis Head 🔥



The explosive Aussie opener hit 30 runs off a Sam Curran over, including 3 successive sixes! #RivalsForever#ENGvAUSonFanCodepic.twitter.com/R6Bac6Sd6R — FanCode (@FanCode) September 11, 2024

पावरप्ले में आस्ट्रेलिया ने 86 रन बनाये थे और दस ओवर के बाद स्कोर दो विकेट पर 118 रन था। एक समय लग रहा था कि आस्ट्रेलिया 200 का आंकड़ा पार करेगा। हेड ने 19 गेंद में अर्धशतक जमाते हुए 59 रन बनाये जिसमें आठ चौके और चार छक्के थे। इंग्लैंड को चोटिल कप्तान जोस बटलर की कमी खली। उसने चार विकेट 52 रन पर गंवा दिये। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन (37) और सैम कुरेन (18) ने वापसी की कोशिश करते हुए पांचवें विकेट के लिये 54 रन की साझेदारी की।

इंग्लैंड ने इसके बाद दस गेंद के भीतर तीन विकेट गंवा दिये जिससे स्कोर सात विकेट पर 113 रन हो गया। पूरी टीम चार गेंद बाकी रहते 151 रन पर आउट हो गई। बाकी दो मैच कार्डिफ में शुक्रवार को और मैनचेस्टर में रविवार को खेले जायेंगे। इसके बाद पांच मैचों की वनडे श्रृंखला होगी।