Dwaine Pretorius: पाक के खिलाफ 17 रन देकर 5 विकेट, आईपीएल, द हंड्रेड और कैरेबियाई प्रीमियर लीग खेलेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, जानें आंकड़े

Highlights दक्षिण अफ्रीका की ओर से पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलना था।

Dwaine Pretorius: साल 2016 में डेब्यू और 2023 में संन्यास की घोषणा। इंडियन प्रीमियर लीग (चेन्नई सुपरकिंग्स), द हंड्रेड (वेल्श फायर), कैरेबियाई प्रीमियर लीग और एसए20 (डरबन सुपर जाइंट्स) में खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने ‘टी20 और अन्य छोटे प्रारूपों’ पर ध्यान देने के लिए तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वर्ष 2016 में पदार्पण के बाद से 33 साल के प्रिटोरियस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय, 27 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और तीन टेस्ट मैच खेले।

पाकिस्तान के खिलाफ 2021 में 17 रन पर पांच विकेट चटकाकर प्रिटोरियस ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रिटोरियस ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) की ओर से जारी बयान में कहा, ‘‘कुछ दिन पहले अपने क्रिकेट करियर के सबसे कड़े फैसलों में से एक किया। मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है।’’

JUST IN - Dwaine Pretorius has retired from international cricket



He holds the record for the best bowling figures for South Africa in men's T20Is - 5/17 v PAK pic.twitter.com/nHVF0xZmsd