Duleep Trophy Final 2022: यादगार जीत दर्ज करने के करीब पश्चिम क्षेत्र, 375 रन पीछे दक्षिण, चार विकेट शेष, यशस्वी और सरफराज का धमाका

Duleep Trophy Final 2022: पश्चिम क्षेत्र वापसी करते हुए यादगार जीत दर्ज करने के करीब पहुंच गया है जिसने शनिवार को यहां दलीप ट्रॉफी फाइनल में जीत के लिये 529 रन का असंभव लक्ष्य देने के बाद दक्षिण क्षेत्र के शीर्ष और मध्यक्रम को झकझोर दिया।

चौथे दिन स्टंप तक दक्षिण क्षेत्र छह विकेट पर 156 रन बनाकर करारी हार की कगार पर है जो अब भी 375 रन से पिछड़ रहा है। पहली पारी में अपनी प्रतिद्वंद्वी से 57 रन से पिछड़ने के बाद पश्चिम क्षेत्र ने चार विकेट पर 585 रन के विशाल स्कोर पर दूसरी पारी घोषित की।

उसके लिये बीती रात के दोहरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल के 265 रन पर आउट होने के बाद सरफराज खान ने जिम्मेदारी उठायी और नाबाद शतक (178 गेंद में 127 रन) जड़ा। पश्चिम क्षेत्र ने तीन विकेट पर 376 रन से आगे खेलना शुरू किया, तब जायसवाल 244 गेंद में 209 रन बना चुके थे।

West Zone dominated the proceedings with the bat and ball despite South Zone's Rohan Kunnummal's brisk 93 on Day 4 of the #DuleepTrophy #Final . #WZvSZ | @mastercardindia Watch how the action unfolded 🎥 🔽 https://t.co/AIXTkHTeDI pic.twitter.com/mbwfdpYU8b

जायसवाल ने सुबह भी उसी लय में बल्लेबाजी जारी रखी और तीसरे दिन के 23 चौकों में सात चौके और जोड़े। लेकिन अंत में वह ऑफ स्पिनर कृष्णप्पा गौतम का शिकार बने। उन्होंने अपनी दोहरी शतकीय पारी में 330 गेंद का सामना किया और सरफराज के साथ चौथे विकेट के लिये 164 रन की भागीदारी निभायी।

सरफराज ने फिर दक्षिण क्षेत्र के गेंदबाजों को जरा भी राहत नहीं लेने दी और अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाना जारी रखते हुए उसे मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। सरफराज ने 11 चौके और दो छक्के जड़े तथा हेत पटेल (नाबाद 41 रन) के साथ 103 रन की अटूट साझेदारी से दक्षिण क्षेत्र की परेशानी बढ़ा दी।

सरफराज के दलीप ट्राफी पदार्पण में शतक पूरा करते ही पश्चिम क्षेत्र के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दूसरी पारी घोषित कर दी। पहली पारी में 98 रन की पारी खेलने वाले हेत पटेल ने तेजी से रन जुटाये, उन्होंने महज 61 गेंद का सामना किया जिसमें सात चौके और एक छक्का जड़ा था। पांच सत्र तक बल्लेबाजी कर पश्चिम क्षेत्र ने प्रतिद्वंद्वी टीम को निराश कर दिया और दक्षिण क्षेत्र की टीम इस सदमे से नहीं उबर सकी।

That's Tea on Day 4 of the #DuleepTrophy#Final!



West Zone have picked three South Zone wickets going into the Tea interval.



We will be back for the final session of the Day soon. #WZvSZ | @mastercardindia



Scorecard ▶️ https://t.co/NAjd4WfQDJpic.twitter.com/niOf3d3TJ2