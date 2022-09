Duleep Trophy Final 2022: दक्षिण क्षेत्र को 294 रन से हराकर पश्चिम ने दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया, जानें मैन ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। जयदेव उनादकट को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया। जयदेव उनादकट और अतीत सेठ ने दो-दो विकेट हासिल किए।

Duleep Trophy Final 2022: और इसके साथ ही वेस्ट जोन दलीप ट्रॉफी चैंपियन 2022 हैं। पश्चिम क्षेत्र ने पांचवें दिन दक्षिण क्षेत्र को 294 रन से हराकर दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। जयदेव उनादकट को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया।

दक्षिण क्षेत्र ने 529 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के पांचवें और अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 154 रन से आगे बढ़ाई और उसकी पूरी टीम 234 रन पर आउट हो गई। कल के अविजित बल्लेबाज रवि तेजा ने 53 रन बनाए लेकिन इससे वह हार का अंतर ही कम कर सके।

पश्चिम क्षेत्र की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी ने 51 रन देकर चार विकेट लिए। उनके अलावा जयदेव उनादकट और अतीत सेठ ने दो-दो विकेट हासिल किए। पश्चिम क्षेत्र की इस बड़ी जीत में यशस्वी जायसवाल (दूसरी पारी में 265 रन) और सरफराज खान (दूसरी पारी में 127 रन) तथा उनादकट की अगुवाई वाले गेंदबाजी आक्रमण ने अहम भूमिका निभाई।

पहली पारी में 57 रन से पिछड़ने के बाद पश्चिम क्षेत्र ने अपनी दूसरी पारी को चार विकेट पर 585 रन के विशाल स्कोर पर समाप्त घोषित किया था। पश्चिम क्षेत्र ने अपनी पहली पारी में 270 रन बनाए थे जिसके जवाब में दक्षिण क्षेत्र ने 327 रन बनाकर बढ़त हासिल की थी।