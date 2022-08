Duleep Trophy and Irani Cup 2022-23: घरेलू सत्र आठ सितंबर से शुरू, 1500 से ज्यादा मैच खेले जाएंगे, यहां देखें शेयडूल 

Highlights बीसीसीआई ने सोमवार को घरेलू मैचों का कार्यक्रम जारी किया। दलीप ट्रॉफी को फिर से पुराने क्षेत्रीय प्रारूप में खेला जायेगा। ईरानी ट्रॉफी के आयोजन का भी जिक्र है।

Duleep Trophy and Irani Cup 2022-23: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को आगामी 2022-23 सीजन के लिए दलीप ट्रॉफी और ईरानी कप के साथ कार्यक्रम की घोषणा की। दलीप ट्रॉफी का आयोजन 2019-20 में हुआ था। ईरानी कप 2018-19 सीजन के दौरान हुआ था।

कोविड के कारण घरेलू सीरीज पर असर पड़ा है। बीसीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में खुलासा हुआ है। नए सत्र के दौरान 1500 से अधिक मैच होंगे, जो इस साल सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगा और मार्च 2023 के मध्य तक चलेगा। दलीप ट्रॉफी 8 सितंबर से नए अभियान की शुरुआत करेगी और 25 सितंबर तक चलेगी।

टूर्नामेंट नॉकआउट आधार पर छह क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, मध्य, पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर) के बीच खेला जाएगा। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे की ट्रॉफी होगी। दोनों टूर्नामेंट 38 टीमों के बीच लड़े जाएंगे, जिन्हें आठ टीमों के तीन समूहों और दो में सात टीमों में विभाजित किया जाएगा।

