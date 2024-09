Duleep Trophy 2024: अभिमन्यु की 143 रन पर भारी कंबोज, 66 रन देकर 5 विकेट झटके, मुशीर, सरफराज और रिंकू को किया चलता, 216 रन पीछे भारत बी

Highlights भारत बी की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 124 रन से आगे से की। भारत सी ने पहली पारी में 525 रन बनाये थे। भारत बी अब भी भारत सी से 216 रन पीछे है।

Duleep Trophy 2024: कप्तान और सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन की 143 रन की नाबाद पारी से भारत सी के खिलाफ भारत बी का संघर्ष जारी है जिसने दलीप ट्रॉफी मैच के तीसरे दिन शनिवार को यहां अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 309 रन बना लिये। भारत सी के लिए अंशुल कंबोज ने 23.5 ओवर में 66 रन देकर पांच विकेट चटकाये। भारत सी ने पहली पारी में 525 रन बनाये थे। भारत बी अब भी भारत सी से 216 रन पीछे है। टीम को फॉलोऑन बचाने के लिए और 66 रन की जरूरत है। भारत बी की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 124 रन से आगे से की।

Narayan Jagadeesan ❌ Musheer Khan ❌ Sarfaraz Khan ❌ Rinku Singh ❌ Nitishkumar Reddy ❌ A 23-year-old Anshul Kamboj takes a five-wicket haul by dismissing all the top five batters on a flat track pitch in Anantapur! 👊🇮🇳 #AnshulKamboj #DuleepTrophy #Anantapur #Sportskeeda pic.twitter.com/8c4OWsO2vB

कंबोज ने बीते दिन के नाबाद बल्लेबाज नारायण जगदीसन (70) को आउट करने के बाद चार अन्य बल्लेबाजों को चलता किया। उन्होंने मुशीर खान (एक) और सरफराज खान (16) को पगबाधा करने के बाद रिंकू सिंह (06) को इशान किशन के हाथों कैच कराया जबकि नीतिश कुमार रेड्डी दो रन बनाकर बोल्ड हो गये।

भारत बी की टीम 194 रन पर पांच विकेट गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन बंगाल के बल्लेबाज ईश्वरन ने एक छोर संभाले रखा । उन्होंने वाशिंगटन सुंदर (13) के साथ छठे विकेट के लिए 43 और साई किशोर (21) के साथ सातवें विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करने के बाद राहुल चाहर (नाबाद 18) के साथ आठवें विकेट के लिए 26 रन की अटूट साझेदारी कर मैच में टीम का संघर्ष जारी रखा है। उन्होंने 262 गेंद की अपनी नाबाद पारी में अब तब 12 चौके और एक छक्का जड़ा है।

ANSHUL KAMBOJ - REMEMBER THE NAME 🔥



In a flat pitch, nothing happening for bowlers but Kamboj took 5 wickets - Jagadeesan, Musheer, Sarfaraz, Rinku & Nitish Kumar Reddy.



Another scouting work by Mumbai Indians for Indian Cricket. pic.twitter.com/oRlSsj2ojF