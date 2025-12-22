Desert Vipers vs MI Emirates: 8 मैच, 5 जीत, 3 हार के साथ 10 अंक लेकर दूसरे पायदान पर एमआई एमिरेट्स, कीरोन पोलार्ड ने 15 गेंदों पर खेली 26 की धांसू पारी

Highlights Desert Vipers vs MI Emirates: एमआई एमिरेट्स 08 मैचों में 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। Desert Vipers vs MI Emirates: शाकिब अल हसन (2-14) और जहूर खान (2-17) की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी की। Desert Vipers vs MI Emirates: डेजर्ट वाइपर्स पर चार विकेट से जीत हासिल की।

Desert Vipers vs MI Emirates: दुबई की धीमी पिच पर एमआई एमिरेट्स ने तालिका में शीर्ष पर काबिज और पहले ही क्वालीफाई कर चुकी डेजर्ट वाइपर्स पर चार विकेट से जीत हासिल करके नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया। शाकिब अल हसन (2-14) और जहूर खान (2-17) की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत डेजर्ट वाइपर्स की टीम 7 विकेट पर 124 रन बना सकी और एमआई एमिरेट्स की टीम 6 विकेट पर 128 रन बनाकर जीत हासिल की। एमआई एमिरेट्स आठ मैचों में 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

शाकिब अल हसन के ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से एमआई एमिरेट्स ने तालिका में शीर्ष पर काबिज डेजर्ट वाइपर्स को चार विकेट से हराकर आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। शाकिब (चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट) की कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत एमआई एमिरेट्स ने वाइपर्स को सात विकेट पर 124 रन पर रोक दिया।

वाइपर्स की तरफ से डैन लॉरेंस ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। इसके जवाब मेंं एमआई एमिरेट्स की टीम पावरप्ले में लड़खड़ा गई लेकिन कीरोन पोलार्ड की 15 गेंदों पर खेली गई 26 रन की पारी ने मुकाबले का रुख निर्णायक रूप से पलट दिया। इसके बाद शाकिब (नाबाद 17) डटे रहे और उन्होंने विजयी चौका लगाकर टीम का स्कोर 17.3 ओवर में छह विकेट पर 128 रन पर पहुंचाया।