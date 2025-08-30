Delhi Premier League: 55 गेंद, 134 रन, 8 चौके और 15 सिक्स, नीतीश राणा धमाका, वेस्ट दिल्ली लायंस का मुकाबला ईस्ट दिल्ली राइडर्स से, विजेता सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ फाइनल खेलेगा

Highlights 202 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले के अंदर दो विकेट गंवा दिए। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 201 रन का विशाल स्कोर बनाया था। पारी लड़खड़ा गई और उसका स्कोर तीन विकेट पर 78 रन हो गया।

नई दिल्लीः कप्तान नीतीश राणा के तूफानी शतक की बदौलत वेस्ट दिल्ली लायंस ने यहां अरुण जेटली स्टेडियम में एलिमिनेटर में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को सात विकेट से हराकर दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2025 के क्वालीफायर 2 में प्रवेश कर लिया। लायंस ने 202 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले के अंदर दो विकेट गंवा दिए लेकिन राणा ने 55 गेंदों में आठ चौकों और 15 छक्कों की मदद से 134 रन की पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए कृष यादव (31) के साथ 97 रन की साझेदारी कर बाजी पलट दी।

इससे पहले साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 201 रन का विशाल स्कोर बनाया था। सलामी बल्लेबाज अनमोल शर्मा और अंकुर कौशिक ने 67 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इसके बाद उसकी पारी लड़खड़ा गई और उसका स्कोर तीन विकेट पर 78 रन हो गया।

इसके बाद कप्तान तेजस्वी दहिया (60) और सुमित माथुर (नाबाद 48) ने पारी को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। शनिवार को वेस्ट दिल्ली लायंस का मुकाबला ईस्ट दिल्ली राइडर्स से होगा। इस मुकाबले का विजेता सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ फाइनल खेलेगा।