Highlights दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में आरसीबी 20 ओवर में अपने 9 विकेट खोकर कुल 169 रन ही बना सकी दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम की शेफाली वर्मा ने अर्धशतक जड़ा, जबकि जोनासेन ने 3 विकेट झटके

DCW vs RCBW WPL 2024: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) सीजन-2 में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के जीत के अभियान पर विराम लगाया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम ने आरसीबी को 25 रनों से मात दी। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में आरसीबी 20 ओवर में अपने 9 विकेट खोकर कुल 169 रन ही बना सकी और मुकाबला 25 रनों से हार गई।

डब्ल्यूपीएल 2024 में आरसीबी की यह पहली हार है। हालांकि आरसीबी की तरफ से कप्तान स्मृति मंधाना ने गजब की पारी खेली। उन्होंने 43 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 74 रनों की धाकड़ पारी खेली। कप्तान ने सोफी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की। सोफी ने 23 रनों का योगदान दिया। इस समय आरसीबी अपनी मजबूत स्थिति में आ गया था। सोफी के आउट के बाद मेघना ने भी जबरदस्त पारी खेली।

उन्होंने 31 गेंदों में 36 रन जोड़े। हालांकि उनके आउट होने के बाद आरसीबी की स्थिति बेहद खराब होती चली गई। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जेस जोनासेन ने सर्वाधिक 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए। कैप और रेड्डी के नाम दो-दो सफलता रहीं, जबकि शिखा पांडे एक विकेट लेने में सफल रहीं। इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था।

