IPL: दिल्ली कैपिटल्स ने 7 साल बाद रिकी पोंटिंग को मुख्य कोच पद से हटाया, भारत का ये पूर्व कप्तान संभाल सकता है यह पद

Indian Premier League: दिल्ली कैपिटल्स ने अपने मुख्य कोच के रूप में रिकी पोंटिंग से नाता तोड़ लिया है और इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले इस खाली जगह को भरने के लिए नए उम्मीदवार की तलाश में है। पोंटिंग पिछले 7 वर्षों से डीसी के कोच थे। चोट से लंबे ब्रेक के बाद ऋषभ पंत के वापस फ्रेंचाइजी की कप्तानी में आने के बाद आईपीएल 2024 में डीसी छठे स्थान पर रही थी।

टीम के निदेशक सौरव गांगुली और कप्तान ऋषभ पंत अपनी भूमिकाओं में बने रहने की संभावना है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने अभी तक दोनों के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। गांगुली जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, जबकि सहायक कोच प्रवीण आमरे बने रहेंगे।

इस सीजन में आईपीएल के बाद पोंटिंग का डीसी के साथ अनुबंध समाप्त हो गया और फ्रैंचाइजी मालिकों ने इसे नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया। पोंटिंग के नेतृत्व में डीसी ने 7 सीजन में तीन बार नॉकआउट में जगह बनाई। वे 2019 और 2021 में प्लेऑफ से बाहर हो गए, लेकिन 2020 में उपविजेता रहे। लेकिन वे तब से प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए, अपने पिछले 3 सीजन में से प्रत्येक में उन्होंने 7 गेम जीते और 7 हारे।

After 7 seasons, Delhi Capitals has decided to part ways with Ricky Ponting.



It's been a great journey, Coach! Thank you for everything 💙❤️ pic.twitter.com/dnIE5QY6ac