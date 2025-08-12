विराट कोहली को पीछे छोड़ डेविड वॉर्नर ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बनें 5वें बल्लेबाज

David Warner: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टी20 में शानदार पारी खेलते हुए अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। नया इतिहास रचते हुए वॉर्नर ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि वह टी20 क्रिकेट में पाँचवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

वार्नर ने यह उपलब्धि इंग्लैंड में चल रही द हंड्रेड प्रतियोगिता के दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ अपनी टीम, लंदन स्पिरिट्स के मैच के दौरान हासिल की। मैच के दौरान, वार्नर ने 51 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 71 रनों की शानदार पारी खेली और 139 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए।

हालांकि, उनके प्रयासों के बावजूद, उनकी टीम मैनचेस्टर द्वारा बनाए गए 164 रनों के लक्ष्य से चूक गई। मैनचेस्टर ने फिल साल्ट (20 गेंदों में 31 रन, चार चौकों और एक छक्के की मदद से), बेन मैककिनी (12 गेंदों में 29 रन, दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से) और जोस बटलर (37 गेंदों में 46 रन, तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से) की पारियों के दम पर यह स्कोर बनाया।

टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन

14,562 - क्रिस गेल (455 पारी)

13,854 - कीरोन पोलार्ड (629 पारी)

13,814 - एलेक्स हेल्स (499 पारी)

13,571 - शोएब मलिक (515 पारी)

13,545 - डेविड वार्नर (418 पारी)

13,543 - विराट कोहली (397 पारी)

अब तक, 419 टी20 मैचों में, वार्नर ने 36.80 की औसत और 140 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 13,545 रन बनाए हैं, जिसमें आठ शतक और 113 अर्द्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135* रहा है। यह वार्नर का पहला द हंड्रेड सीज़न है, और वह तीन मैचों में 75.00 की औसत, 141.50 के स्ट्राइक रेट और दो अर्धशतकों के साथ 150 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

दूसरी ओर, भारतीय स्टार विराट ने 414 मैचों और 397 पारियों में 41.92 की औसत, 134.67 के स्ट्राइक रेट, नौ शतक और 105 अर्द्धशतकों के साथ 13,543 रन बनाए हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रहा है।

टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वेस्टइंडीज़ के स्टार क्रिस गेल हैं, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इस प्रारूप में क्रांति ला दी और इसके पहले बड़े सुपरस्टार बने। उन्होंने 463 मैच खेले हैं, जिनमें 455 पारियों में 36.22 की औसत, 144.75 की स्ट्राइक रेट, 22 शतक और 88 अर्द्धशतक के साथ 14,562 रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175* रहा है।