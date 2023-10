'अगली बार अपनी जीत मानवता को समर्पित करें', रिजवान की गाजा वाली पोस्ट पर दानिश कनेरिया ने प्रतिक्रिया दी

Highlights पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को कनेरिया ने दी नसीहत अगली बार जीत मानवता को समर्पित करने की सलाह दी कनेरिया ने कहा- ईश्वर कभी भी क्रूरता का समर्थन नहीं करता

नई दिल्ली: पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान द्वारा गाजा के लिए एक संदेश पोस्ट करने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर विकेटकीपर बल्लेबाज पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। रिजवान ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया था, जहां उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड-तोड़ लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना शतक 'गाजा में भाइयों और बहनों' को समर्पित किया था। अब अहमदाबाद में पाकिस्तान की भारत से हार के बाद अब कनेरिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

पाकिस्तान की हार के बाद कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिजवान से कहा कि वह इस जीत को मानवता को समर्पित करें। कनेरिया की पोस्ट में कहा गया, "अगली बार अपनी जीत मानवता को समर्पित करें। ईश्वर कभी भी क्रूरता का समर्थन नहीं करता।"

Next time dedicate your victory to humanity. The almighty never supports cruelty. #IndvsPak