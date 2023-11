CWC ODI World Cup: 91 रन पर 7 विकेट, जीत का ख्याल तो मेरे जेहन में था ही नही, नेट रनरेट और 200 रन पर फोकस कर रहा था, कप्तान कमिंस ने कहा- मैक्सवेल कुछ और ही सोचकर

Highlights मेरे दिमाग में था कि नेट रनरेट के लिए जैसे तैसे 200 रन बना लेते हैं। मेक्सवेल के 100 होने पर मुझे लगा कि हमें 120 रन ही और बनाने है। जीत का ख्याल तो मेरे जेहन में था ही नहीं।

CWC ODI World Cup Australia vs Afghanistan: आस्ट्रेलिया के सात विकेट 91 रन पर गिरने के बाद कप्तान पैट कमिंस जब बल्लेबाजी के लिये आये तो उनका लक्ष्य किसी तरह 200 रन तक पहुंचना था ताकि बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप के आखिरी लीग मैच से पहले नेट रनरेट बेहतर रहे। लेकिन ग्लेन मेक्सवेल कुछ और ही सोचकर उतरे थे।

Best ODI innings of all time?



We look at 10 of the best after Glenn Maxwell's scintillating double century at #CWC23 😲https://t.co/fceTuXA1TO — ICC (@ICC) November 8, 2023

आस्ट्रेलियाई कप्तान ने दूसरे छोर से ‘वनडे क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारी’ देखी। मैक्सवेल 128 गेंद में 201 रन बनाकर नाबाद रहे और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। कमिंस ने मैच के बाद कहा ,‘जब मैं क्रीज पर उतरा तो मेरे दिमाग में था कि नेट रनरेट के लिए जैसे तैसे 200 रन बना लेते हैं।

Glenn Maxwell has a message for everyone 🥰#CWC23pic.twitter.com/fVNZgoEJho — ICC (@ICC) November 8, 2023

Two Cricket World Cup double tons coming in Mumbai 💯



Glenn Maxwell joins Belinda Clark as only the second Australian to score a double century in ODI cricket 🤝#CWC23pic.twitter.com/UcBuL32ZgW — ICC (@ICC) November 8, 2023

मेक्सवेल के 100 होने पर मुझे लगा कि हमें 120 रन ही और बनाने है लेकिन जीत का ख्याल तो मेरे जेहन में था ही नहीं।’ उन्होंने कहा ,‘‘ मैक्सवेल थोड़ा अलग है। वह हमेशा जीतने के लिये खेलता है। मैं किसी तरह 200 तक पहुंचने की सोच रहा था तो वह जीत की उधेड़बुन में था।’ आस्ट्रेलिया के 250 रन पर पहुंचने के बाद कमिंस को लगा कि चमत्कार हो सकता है।

How the cricket world reacted 🤩



Legends like Adam Gilchrist, Sachin Tendulkar, Wasim Akram and many others turned to social media to laud Glenn Maxwell's astonishing innings 👏#CWC23 | #AUSvAFGhttps://t.co/KzWDt11URW — ICC (@ICC) November 8, 2023

Australia lock up a semi-final spot 🔒



One place still remains. Who can reach the final four? 📲 https://t.co/OHY3825MLS#CWC23pic.twitter.com/Xn93fmTBVN — ICC (@ICC) November 8, 2023

उन्होंने कहा ,‘स्पिनरों के ओवर होने के बाद जब 40 के करीब रन चाहिये थे तो मुझे लगा कि यहां से मेक्सवेल आउट भी होता है तो हम शायद जीत सकते हैं। आखिरी 20 मिनट में ही मुझे ऐसा लगा।’ मेक्सवेल के दाहिने पैर में मोच आ गई थी और कई बार मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने अनहोनी को होनी कर दिया।

उन्होंने कहा ,‘मेक्सवेल तेजी से रन बना रहा था। हमें पता था कि यह विकेट आसान होती जायेगी। मेक्सवेल के क्रीज पर रहते रनरेट कोई मसला ही नहीं लगा। यह पूरा वन मैन शो था और उसने जीत आसान कर दी।’ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने हालांकि स्वीकार किया कि वे अभी तक इस विश्व कप में एक ईकाई के रूप में सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा सके हैं। उन्होंने कहा ,‘टीम के प्रदर्शन से मैं खुश हूं। धीमी शुरुआत के बाद हमने लय पकड़ ली लेकिन अभी तक एक ईकाई के रूप में अच्छा खेल नहीं दिखा सके हैं।’