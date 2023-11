CWC ICC World Cup 2023: एकदिवसीय विश्व कप में अद्वितीय रिकॉर्ड, दो मैच में हार के बाद जोरदार वापसी, चैंपियन के साथ विदा...

Highlights ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में भारत से छह विकेट से हार गया। ऑस्ट्रेलिया लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका से 134 रन से हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने लखनऊ में श्रीलंका को पांच विकेट से हराया।

CWC ICC World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां छठी बार ट्रॉफी जीतकर एकदिवसीय विश्व कप में अपने अद्वितीय रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया। अपने शुरुआती दो मैचों में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार वापसी की और अपने अगले लगातार नौ मैच जीते जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में भारत पर छह विकेट की जोरदार जीत भी शामिल थी।

ऑस्ट्रेलिया का सफर इस प्रकार रहा:

पहला मैच: ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में भारत से छह विकेट से हार गया

दूसरा मैच: ऑस्ट्रेलिया लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका से 134 रन से हार गया

तीसरा मैच: ऑस्ट्रेलिया ने लखनऊ में श्रीलंका को पांच विकेट से हराया

चौथा मैच: ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरू में पाकिस्तान को 62 रन से हराया

पांचवां मैच: ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में नीदरलैंड को 309 रन से हराया

छठा मैच: ऑस्ट्रेलिया ने धर्मशाला में न्यूजीलैंड को पांच रन से हराया

सातवां मैच: ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में इंग्लैंड को 33 रन से हराया

आठवां मैच: ऑस्ट्रेलिया ने पुणे में अफगानिस्तान को तीन विकेट से हराया

नौवां मैच: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को आठ विकेट से हराया

सेमीफाइनल: ऑस्ट्रेलिया ने कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका को तीन विकेट से हराया

फाइनल: ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में भारत को छह विकेट से हराया।

मिशेल स्टार्क की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद ट्रेविस हेड के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत को छह विकेट से हराकर लगातार नौवीं जीत के साथ अभूतपूर्व छठा एकदिवसीय विश्व कप जीता और साथ ही करोड़ों भारतीयों का दिल और मेजबान टीम का विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया।

लगातार 10 जीत के विजय रथ पर सवार होकर फाइनल में पहुंचे भारत को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तीसरा विश्व कप जीतने की उम्मीद थी। टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन ने एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का दूसरी बार हिस्सा बनने का सपना देखा था जबकि कप्तान रोहित शर्मा पहली बार एकदिवसीय विश्व चैंपियन बनने का सपना संजोए थे लेकिन पैट कमिंस की टीम ने इन सपनों को साकार नहीं होने दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि क्यों वह विश्व क्रिकेट की शीर्ष टीम है। टीम ने भारत के खिलाफ पहले मैच सहित लगातार दो हार के साथ अपने अभियान की शुरुआत की लेकिन फिर लगातार नौ मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। भारत के 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने हेड की 120 गेंद में चार छक्कों और 15 चौकों से 137 रन की पारी के अलावा मार्नस लाबुशेन (110 गेंद में नाबाद 58 रन, चार चौके) के साथ उनकी चौथे विकेट की 192 रन की साझेदारी से 43 ओवर में चार विकेट पर 241 रन बनाकर जीत दर्ज की।

भारत इस तरह जोहानिसबर्ग में 2003 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का बदला चुकता करने में विफल रहा। टीम को इसी साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने हराया था जबकि 2015 विश्व कप सेमीफाइनल में भी इसी टीम ने उसे शिकस्त दी थी।