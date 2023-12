Cwc Icc world cup 2023: फिर से विश्व कप ट्रॉफी पर पैर रखूंगा, मार्श ने कहा- इस तस्वीर में कुछ भी अपमानजनक नहीं था

Highlights इस तस्वीर में कुछ भी अपमानजनक नहीं था। हर कोई मुझे बता रहा है कि इस पर विवाद पैदा हो गया है। मार्श ने कहा ,‘ईमानदारी से कहूं तो शायद हां।’

Cwc Icc world cup 2023: विश्व कप ट्रॉफी पर पैर रखने के कारण भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के कोपभाजन बने ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला मिशेल मार्श ने शुक्रवार को कहा कि यह अपमानजनक नहीं था और वह दोबारा ऐसा कर सकते हैं। भारत को छह विकेट से हराकर छठी बार विश्व कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपने इंस्टाग्राम पर मार्श की एक तस्वीर डाली जिसमें उनका पैर ट्रॉफी पर था।

मार्श ने ‘सेन रेडियो’ से कहा ,‘इस तस्वीर में कुछ भी अपमानजनक नहीं था। मैंने इतना सोचा नहीं। सोशल मीडिया भी नहीं देखा जबकि हर कोई मुझे बता रहा है कि इस पर विवाद पैदा हो गया है।’ यह पूछने पर कि क्या वह दोबारा ऐसा करेंगे, मार्श ने कहा ,‘ईमानदारी से कहूं तो शायद हां।’

Mitchell Marsh said "I will definitely have the photo with with my leg on trophy again. The thought of disrespect in that photo in India and by Shami is a real loser sour sort of stuff". #CricketTwitterpic.twitter.com/HRpAyhUYTG