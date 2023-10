CWC 2023: विराट कोहली के खिलाफ लेख प्रकाशित करने के लिए फैंस ने दैनिक जागरण अखबार की जलाईं प्रतियां

Highlights सोमवार को एक्स पर कुछ प्रशंसकों को अखबार की प्रतियां जलाते हुए देखा गया अखबर ने मौजूदा 2023 विश्व कप में कोहली की निस्वार्थ प्रकृति पर सवाल उठाया था एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर #boycottdainikjagran ट्रेंड हुआ

नई दिल्ली: प्रसिद्ध हिंदी अखबार दैनिक जागरण द्वारा कथित तौर पर विराट कोहली के खिलाफ एक लेख प्रकाशित करने के बाद, सोशल मीडिया पर कुछ प्रशंसक प्रकाशन का बहिष्कार करने के लिए उग्र हो गए। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर #boycottdainikjagran ट्रेंड करने के अलावा, कुछ प्रशंसकों को अखबार की प्रतियां जलाते हुए देखा गया।

दरअसल, अखबर ने मौजूदा 2023 विश्व कप में कोहली की निस्वार्थ प्रकृति पर सवाल उठाया था। हालाँकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वायरल वीडियो में जिन लोगों को दैनिक जागरण की प्रतियां जलाते हुए दिखाया गया है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे विराट कोहली की आलोचना करने वाले प्रकाशन के लेख से परेशान थे।

गौरतलब है कि विराट कोहली इस विश्व कप में अनुकरणीय फॉर्म में हैं, 34 वर्षीय को अपने शतक के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ खेल के दौरान अपने शतक तक पहुंचने के लिए 12 गेंदें लेने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा और धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन अंकों के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश में वह आउट हो गए।

इसके बावजूद भारत ने दोनों मैच आसानी से जीते और अब सेमीफाइनल में पहुंचने की कगार पर है। परिणामस्वरूप, जागरण ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कोहली को स्वार्थी और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बिल्कुल विपरीत बताया गया, जिसमें शीर्ष क्रम पर उनके आक्रामक दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया।

अंश नाम के एक कोहली प्रशंसक ने एक्स पर दावा किया कि वह और उसके दोस्त स्टार बल्लेबाज के खिलाफ "नफरत फैलाने" के लिए हिंदी प्रकाशन की प्रति जला रहे थे।

Me and my friends Burning Dainik Jagran news paper For Spreading Hate against India pride Virat kohli 🐐 #BoycottDainikJagranpic.twitter.com/gMCVVpRAAS