CWC 2023: हैदराबाद पहुंची पाकिस्तानी टीम का गर्मजोशी से हुआ स्वागत, फैन्स से लुटाया प्यार तो बाबर आजम हुए हैरान; देखें

हैदराबाद: विश्व कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी टीम भारत की धरती पर आ चुकी है और मेजबान भारत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जोरदार स्वागत किया गया। सात सालों बाद हैदराबाद पहुंची पाकिस्तानी टीम का फैन्स ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भारतीय फैन्स ने जोरदार नारो, और जोशीले अंदाज में जब पाक टीम का स्वागत किया तो खुद पाक टीम भी हैरान रह गई। वहीं, इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी विश्व कप 2023 में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम के प्रति उनके भाव के लिए भीड़ के आभारी थे।

इसी कड़ी में पाक टीम के कप्तान बाबर आजम हैदराबाद में भारतीय फैन्स के प्यार को देख कर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर हैदराबाद में मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी से स्वागत के लिए भारतीय भीड़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा, "हैदराबाद में प्यार और समर्थन से अभिभूत हूं।"

गौरतलब है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दुबई के रास्ते पाकिस्तान देश में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें एयरपोर्ट पर भारी भीड़ टीम का स्वागत करती दिख रही है।

गर्मजोशी से स्वागत के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने भी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारतीय आतिथ्य की सराहना की और कहा, "अब तक शानदार स्वागत।"

बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने भी हवाईअड्डे पर हुए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और एयरपोर्ट पर थम्स अप दिखाया। पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने भी भारतीय आतिथ्य की सराहना की।

उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कहा, "यहां के लोगों से अद्भुत स्वागत। सब कुछ बहुत अच्छा था। अगले 1.5 महीनों का इंतजार है।"

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली ने भी एक वीडियो शेयर किया और कहा, "टीम पाकिस्तान का भारत के हैदराबाद में शानदार स्वागत हो रहा है। यह देखकर अच्छा लगा कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं।"

Team Pakistan 🇵🇰 receiving a wonderful welcome in Hyderabad, India. Lovely to see I am the Part of This Team ❤️#Hyderabad#BabarAzam𓃵#WorldCup2023pic.twitter.com/Z8p39Act3v — Hassan Ali (@RealHa55anAli) September 27, 2023

मालूम हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने वाली क्रिकेट टीम का एक वीडियो साझा किया और कहा, "भारतीय तटों पर उतरने पर हैदराबाद में गर्मजोशी से स्वागत।"