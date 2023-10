CWC 2023: जयवर्धने से आगे निकले किंग कोहली, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन इस खिलाड़ी के नाम, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights विराट कोहली ने 510 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 566 पारियों में 25958* रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर (664 मैचों की 782 पारियों में 34,357 रन) के पास वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। विराट कोहली अभी 52 रन पर खेल रहे हैं।

CWC 2023: भारत पुणे में अपने चौथे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है। विराट कोहली का लक्ष्य आइकन सचिन तेंदुलकर द्वारा स्थापित विश्व रिकॉर्ड पर है। विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज 26,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बनने के लिए 77 रनों की जरूरत है।

विराट कोहली ने 510 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 566 पारियों में 25958* रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर (664 मैचों की 782 पारियों में 34,357 रन) के पास वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। कोहली अभी 52 रन पर खेल रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल तीन बल्लेबाजों ने 26,000+ रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के कुमार संगकारा (594 मैचों की 666 पारियों में 28,016 रन) और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (560 मैचों की 668 पारियों में 27,483 रन) हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन (Most runs in international cricket)-

34357 - सचिन तेंदुलकर

28016 - कुमार संगकारा

27483- रिकी पोंटिंग

25958*-विराट कोहली

25957 - महेला जयवर्धने।

Busted 😬 The @oppo shot of the day 📸 #CWC23 #INDvBAN pic.twitter.com/Ha9ic2Hf4y

Das 66 boosts Bangladesh 🏏

No Shakib or Taskin 👀

India hit by Hardik injury 😔



Read the live report as Bangladesh set India 257 to win in Pune 👇#CWC23#INDvBANhttps://t.co/WBtlB4vcun