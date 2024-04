CSK VS KKR Score: आईपीएल में 100 कैच लेने वाले 5वें खिलाड़ी जडेजा, यहां देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे ने तीन-तीन विकेट लिये। केकेआर के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 32 गेंद में 34 रन बनाये। जडेजा से पहले विराट कोहली, सुरेश रैना, कीरोन पोलार्ड और रोहित शर्मा हैं।

CSK VS KKR Live Score: रविंद्र जडेजा नेआईपीएल में कमाल कर दिया। 100 कैच लेने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। जडेजा से पहले विराट कोहली, सुरेश रैना, कीरोन पोलार्ड और रोहित शर्मा हैं। श्रेयस का कैच जडेजा ने पकड़ा, जो आईपीएल में उनका सौवां कैच रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में सोमवार को यहां चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर नौ विकेट पर 137 बनाये। केकेआर के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 32 गेंद में 34 रन बनाये। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे ने तीन-तीन विकेट लिये।

आईपीएल में किसी फील्डर द्वारा सर्वाधिक कैचः

110-विराट कोहली

109-सुरेश रैना

103 - कीरोन पोलार्ड

100 - रोहित शर्मा

100 - रवीन्द्र जड़ेजा*

98- शिखर धवन।

Innings Break ‼️



Some tight & disciplined bowling from Chennai Super Kings restrict #KKR to 137/9.



Will it be defended or #CSK register another win at home 🤔



Scorecard ▶ https://t.co/5lVdJVscV0#TATAIPL | #CSKvKKRpic.twitter.com/zUR3IMuOeS — IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2024

इस आईपीएल में डेथ ओवरों (16-20) में मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजीः

रन: 64

गेंदः 48

विकेटः 4

औसत: 16.0

एसआर: 12.0

ईआर: 8.00

A controlled bowling performance from #CSK so far 👏👏#KKR Skipper Shreyas Iyer & Andre Russell at the crease 🙌



With 3⃣ overs to go, can the duo power #KKR to a strong finish? 🤔



Follow the Match ▶ https://t.co/5lVdJVscV0#TATAIPL | #CSKvKKRpic.twitter.com/0MXuGhRZEP — IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2024

श्रेयस अय्यर इस आईपीएल में एलए पेस के खिलाफः

पारी: 4

गेंदः 10

रन: 15

आउटः 3।

रविंद्र जडेजा (चार ओवर में 18 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में सोमवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को नौ विकेट पर 137 रन पर रोक दिया।

जडेजा ने अपनी शुरुआती दो ओवरों में अंगकृष रघुवंशी (18 गेंद में 24 रन), सुनील नारायण (20 गेंद में 27 रन) और वेंकटेश अय्यर (तीन रन) के विकेट के साथ केकेआर की पारी का रूख मोड़ दिया। जडेजा को तुषार देशपांडे (चार ओवर में 33 रन पर तीन विकेट), मुस्तफिजुर रहमान (चार ओवर में 22 रन पर दो विकेट) और महीश तीक्षणा (चार ओवर में एक विकेट पर 28 रन) का अच्छा साथ मिला।

केकेआर के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 32 गेंद में सबसे ज्यादा 34 रन बनाये। देशपांडे ने पारी की पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट (शून्य) को आउट कर चेन्नई को शानदार शुरुआत दिलायी। प्वाइंट क्षेत्र में जडेजा ने उनका शानदार कैच लपका। नारायण और युवा बल्लेबाज रधुवंशी पर हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ा।

दोनों ने सीएसके के गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बनाते हुए महज 29 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। इस दौरान नारायण ने देशपांडे के खिलाफ पारी का पहला छक्का लगाया तो वहीं दोनों बल्लेबाजों में पांचवें ओवर में तीक्षणा की गेंद को दर्शकदिर्धा में पहुंचाया। पावरप्ले के बाद टीम का स्कोर एक विकेट पर 56 रन था।

सातवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये जडेजा इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा कर 56 रन की साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर ही रघुवंशी को पगबाधा और फिर नारायण को तीक्षणा के हाथों कैच कराकर सीएसके को दोहरी सफलता दिलायी। वेंकटेश अय्यर भी बल्ले से अच्छा नहीं कर सकें।

रमनदीप सिंह (13 रन) ने 12वें ओवर में रन गति को तेज करने के लिए तीक्षणा की गेंद पर छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गये। श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह भी तेजी से रन बनाने में संघर्ष करते दिखे जिससे टीम ने 16वें ओवर में रनों का सैंकड़ा पूरा किया। सीएसके लिए मौजूदा सत्र में पहला मैच खेल रहे शारदुल ठाकुर की इस ओवर में श्रेयस ने चौका लगाकर 25 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया।

स्ट्रेजिक टाइम आउट के बाद 17वें ओवर में देशपांडे की गेंद को रिंकू (नौ रन) विकेटों पर खेल गये। क्रीज पर आंद्रे रसेल की मौजूदगी से केकेआर को कुछ बड़े शॉट की उम्मीद थी लेकिन वह 10 गेंद की पारी में दो चौके की मदद से 10 रन ही बना सके। मुस्तफिजुर ने 20वें ओवर में श्रेयस और मिचेल स्टार्क को आउट कर केकेआर को 140 रन के अंदर रोक दिया।