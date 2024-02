CSK New Brand Ambassador: क्या कैटरीना कैफ बन गई हैं चेन्नई सुपरकिंग्स की ब्रांड एंबेसडर? जानें पूरा सच

CSK Official Jersey Sponsor: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) को लेकर यह खबर तेजी से मीडिया में फैल रही है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की नई ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। फैन्स इस खबर के सामने आने से काफी खुश हैं और मीडिया में यह अफवाह तेज है कि उन्होंने आईपीएल 2024 (IPL 2024) के लिए धोनी (MS Dhoni) की टीम से हाथ मिला लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है? दरअसल, इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कैटरीना सीएसके की ब्रांड एंबेसडर हैं क्योंकि यह खबर सच नहीं है।

गौरतलब है कि कैटरीना कैफ एतिहाद एयरवेज की ब्रांड एंबेसडर हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स की आधिकारिक स्पॉन्सर है। इससे सीएसके के साथ कैटरीना की भागीदारी को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। यहां तक कि एतिहाद ने भी पुष्टि की है कि बॉलीवुड अभिनेत्री सीधे तौर पर आईपीएल फ्रेंचाइजी से जुड़ी नहीं है।

एक आधिकारिक बयान में एतिहाद ने कहा, "एतिहाद एयरवेज को चेन्नई सुपर किंग्स का आधिकारिक प्रायोजक होने पर गर्व है। कुछ हालिया भ्रामक रिपोर्टों के जवाब में, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कैटरीना कैफ एतिहाद एयरवेज की ब्रांड एंबेसडर हैं, और कैटरीना और सीएसके के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। आईपीएल 2024 के लिए सीएसके के साथ उनके जुड़ाव का संकेत देने वाला कोई भी दावा निराधार है।"

एतिहाद ने कहा कि एतिहाद एयरवेज खेल टीमों और हस्तियों के साथ हमारी साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है और हम कैटरीना कैफ के साथ अलग से और आगामी आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपने समर्थन के साथ अपना काम जारी रखने के लिए तत्पर हैं।

Relive the soaring highs and epic moments that took cricket to new altitudes as we announced our sponsorship of Chennai Super Kings last week! 🏏✈️@ChennaiIPLpic.twitter.com/4bDKjyXOaz