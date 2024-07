कांवड़ यात्रा विवाद के बीच सोनू सूद को ट्वीट करना पड़ा भारी, कंगना रनौत लगा दी क्लास; पढ़ें यहां

Kangana Ranaut On Sonu Sood: उत्तर प्रदेश में सावन के पवित्र महीने में यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दुकानों पर नाम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद से विवाद उपज गया है जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कूद पड़े हैं। सोनू सूद द्वारा एक ट्वीट किए जाने के बाद बवाल मच गया जिस पर कंगना रनौत ने करारा तंज कसा। राजनेता कंगना रनौत ने उनके विचारों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया है।

अभिनेत्री ने राजनेत्री बनीं कगंना ने सोनू ने ट्विटर पर एक्स का सहारा लिया, जो अपने मानवीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पोस्ट किया, "इसके बाद आप जानते हैं कि सोनू जी भगवान और धर्म के बारे में अपने व्यक्तिगत निष्कर्षों के आधार पर अपनी खुद की रामायण का निर्देशन करेंगे। वाह क्या बात है बॉलीवुड से एक और रामायण।"

कंगना ने एक और पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अपने विचार साझा किए, जिसमें लिखा था, "चौंकाने वाली खबर... बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद लोगों के भोजन में थूकने को सही ठहराते हैं। वह एक बदमाश द्वारा भोजन पर थूकने की तुलना भगवान राम द्वारा शबरी के बेर खाने से करते हैं।"

दरअसल सोनू सूद ने लिखा, "अगर भगवान राम शबरी के बेर खा सकते हैं, तो वे थूकी हुई रोटियां क्यों नहीं खा सकते?’ उन्होंने थूकने के कृत्य का बचाव करते हुए इसे ‘मानवता’ का कार्य बताया। उन्होंने कहा कि 'मानवता बरकरार रहनी चाहिए।"

Next you know Sonu ji will direct his own Ramayana based on his own personal findings about God and religion. Wah kya baat hai Bollywood se ek aur Ramayana 👌 https://t.co/s1bWOer4Rp