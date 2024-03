CSK IPL 2024: 22 मार्च को आरसीबी से मुकाबला, चेन्नई सुपर किंग्स ने अभ्यास शुरू किया, दीपक चाहर, सिमरजीत सिंह, राजवर्धन हंगरगेकर, मुकेश चौधरी पहुंचे

Highlights कुछ दिनों में और खिलाड़ियों के आने की उम्मीद है। खिलाड़ियों का पहला जत्था शुक्रवार को यहां पहुंच गया है। अच्छा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय टीम में वापसी करना चाहेंगे।

CSK IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र की तैयारियों के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का शनिवार को यहां तेज गेंदबाज दीपक चाहर की मौजूदगी में शिविर शुरू हुआ। चाहर 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय टीम में वापसी करना चाहेंगे। तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘स्थानीय (भारतीय) खिलाड़ियों का पहला जत्था शुक्रवार को यहां पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में और खिलाड़ियों के आने की उम्मीद है।’’

Home is where the heart belongs! 💛 Day 1 of Anbuden Arrivals! 🦁🥳#DenComingpic.twitter.com/2McNqsJsB6 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 1, 2024

Cherry bringing in all the merry! 🦁💛#DenComingpic.twitter.com/hvt9JeiPlV — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 1, 2024

चेन्नई सुपर किंग्स ने इससे पहले शुक्रवार को शहर में खिलाड़ियों के पहले बैच के आगमन की पुष्टि की थी। इसमें सिमरजीत सिंह (तेज गेंदबाज), राजवर्धन हंगरगेकर (ऑलराउंडर), मुकेश चौधरी (तेज गेंदबाज), प्रशांत सोलंकी (स्पिनर), अजय मंडल (ऑल-राउंडर) और दीपक चाहर (तेज गेंदबाज) का नाम शामिल है।

Stars touch down at Kings Arena last night! Stay tuned for the next 🦁 entry this super weekend! 🥳🔥#DenComingpic.twitter.com/oIxjYB7xcX — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 2, 2024

चाहर ने पिछले साल दिसंबर के बाद से किसी भी प्रारूप में क्रिकेट नहीं खेला है। वह अपने पिता की बीमारी के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखला के बीच से हट गये थे और फिर दक्षिण अफ्रीका के दौरे से भी उन्होंने नाम वापस ले लिया था। उन्होंने पिछले महीने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में अभ्यास के दौरान खुद को पूरी तरह से फिट घोषित किया था।

बार बार चोटिल होने वाला यह तेज गेंदबाज जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। प्रशंसकों के पसंदीदा और टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आगमन की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

उन्हें शुक्रवार को जामनगर में पत्नी साक्षी के साथ मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के शादी पूर्व कार्यक्रम में देखा गया था। चेन्नई की टीम आईपीएल 2024 में अपने अभियान की शुरुआत 22 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ करेगी।