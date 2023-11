"क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डाइट प्लान नासा के वैज्ञानिक ने तैयार किया", अपने इस बयान के बाद ट्रोल हुए रमीज राजा

Highlights रमीज ने सुनो न्यूज पर कहा, रोनाल्डो का डाइट प्लान नासा के वैज्ञानिकों द्वारा तय किया गया है यह वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होने के कारण 61 वर्षीय व्यक्ति को काफी ट्रोल किया जा रहा है ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान पाक क्रिकेटर बिरादरी के लोगों ने कई अजीब बयान दिए थे

नई दिल्ली: अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बिरादरी के कई सदस्यों ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान कई अजीब-ओ-गरीब बयान दिए, जो उनकी मुल्क और दुनियाभर के अन्य देशों में फजीहत का कारण बने। अब ऐसा ही एक अजीब बयान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने दिया है, जिसको लेकर वह ऑनलाइन ट्रोल हो रहे हैं।

हालाँकि यह स्पष्ट कर दें कि राजा ने किसी क्रिकेटर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आहार के बारे में एक असामान्य दावा किया। एक पाकिस्तानी समाचार चैनल पर बोलते हुए, राजा ने दावा किया कि अल-नासर और पुर्तगाल के सुपरस्टार की डाइट प्लान नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है।

रमीज ने सुनो न्यूज पर कहा, "रोनाल्डो का डाइट प्लान नासा के वैज्ञानिकों द्वारा तय किया गया है।" यह वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होने के कारण 61 वर्षीय व्यक्ति को काफी ट्रोल किया जा रहा है।

“Ronaldo's diet plan set by NASA scientists.” : Ramiz Raza.



Ramiz Raza is an ex chief of PCB. 🙌🏻 pic.twitter.com/qlP3enHNcZ