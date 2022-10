INDvPAK T20 WC: आईसीसी टी20 विश्वकप में भारत बनाम पाकिस्तान के हाइ वोल्टेज मुकाबले से मेलबर्न की गलियां क्रिकेट के रंग में रंग गई हैं। टीम इंडिया के स्वागत के लिए क्रिकेट फैंस ने दीवार पर पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का चित्र बनाया गया है। पेंटिंग में आईसीसी विश्वकप की ट्रॉफी और एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड का इमेज भी बनाई गई है। साथ ही पेंटिंग में लिखा गया है मिशन मेलबर्न।

पेंटिग को बनाते हुए मेलबर्न सिटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि भारतीय फैंस भारतीय टीम यह पेंटिंग दीवारों पर बना रहे हैं। एमसीजी के मैदान में ही रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला खेला जाना है। भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। एमसीजी ग्राउंड दुनिया में सबसे अधिक क्षमता वाला स्टेडियम है।

Welcome to Melbourne @BCCI 🇮🇳



We've decided to mark the occasion by creating a@ICC@T20WorldCup street art mural ft. @ImRo45, @imVkohli, @hardikpandya7 & the @MCG 🏏



See you in📍Higson Lane for a quick 📸? We'll bring the coffee! #T20WorldCup#INDvPAKpic.twitter.com/qFIgERD58n