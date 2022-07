County Championship 2022: इंग्लिश क्रिकेटर ने किया धमाल, 450 गेंद, 410 नाबाद रन, 45 चौके और तीन छक्के, सर्वकालिक सर्वोच्च स्कोर में नौंवे स्थान पर, देखें लिस्ट

Highlights ब्रायन लारा, एसी मैकलारेन और ग्रीम हिक शामिल हैं। सैम नॉर्थईस्ट दुनिया के 11वें बल्लेबाज बन गए। 450 गेंदों पर 410 रन पर नाबाद रहे। जिसमें 45 चौके और तीन छक्के शामिल हैं।

County Championship 2022: इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप के मैच में ग्लेमोर्गन के बल्लेबाज सैम नॉर्थईस्ट ने कमाल कर दिया। पारी में 400 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। केवल 447 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। 32 वर्षीय अब एलीट सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें ब्रायन लारा, एसी मैकलारेन और ग्रीम हिक शामिल हैं।

सैम नॉर्थईस्ट दुनिया के 11वें बल्लेबाज बन गए। वह 450 गेंदों पर 410 रन पर नाबाद रहे। जिसमें 45 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। नॉर्थईस्ट और क्रिस कुक ने छठे विकेट के लिए 461 रन जोड़े। नॉर्थईस्ट ने 2007 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 192 मैचों में 27 शतकों और 61 अर्द्धशतकों के साथ 12,000 रन बनाए।

𝗙𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗!



Sam Northeast becomes the first Glamorgan player ever to reach 4⃣0⃣0⃣ 👏



𝐒𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. It also brings up the 450 partnership! 🤯



#LEIvGLAM | #GoGlam