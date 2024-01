WATCH: क्रिस गेल की दरियादिली, जमैका गैस स्टेशन पर सभी की गाड़ियों में मुफ्त में भरवाया ईंधन, वीडियो हुआ वायरल

Highlights जमैका के बड़े हिट खिलाड़ी फिलहाल अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर पर घरेलू क्रिकेट से ब्रेक का आनंद ले रहे हैं उन्हें आखिरी बार क्रिकेट के मैदान पर लीजेंड्स लीग क्रिकेट में देखा गया था जहां उन्होंने गुजरात जायंट्स के लिए खेला था जो नॉकआउट चरण में हार गई थी

Viral Video: वेस्टइंडीज क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल के दुनिया भर में लाखों प्रशंसक और अनुयायी हैं, लेकिन जमैका में उनकी दयालुता के हालिया कार्य के बाद यह संख्या बढ़ सकती है। 44 वर्षीय खिलाड़ी को अपने गृहनगर किंग्स्टन में एक गैस स्टेशन पर देखा गया जब उन्होंने अचानक वहां सभी कारों के ईंधन बिल का भुगतान करने का फैसला किया। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई कारों को अपने टैंक भरते हुए देखा जा सकता है और गेल अपने मोबाइल फोन के साथ घूमते हुए हर किसी की प्रतिक्रिया को फिल्मा रहे हैं।

इस बीच, यूनिवर्स बॉस ने गैस स्टेशन के चारों ओर लापरवाही से टहलते हुए सभी को बताया कि वह उनके बिलों का भुगतान करेगा। गेल को एक महिला प्रशंसक के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए एक यात्री से कहते हुए देखा जा सकता है, "आज आपका भाग्यशाली दिन है। आज आपका उत्साह मुझ पर है।" जमैका के बड़े हिट खिलाड़ी फिलहाल अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर पर घरेलू क्रिकेट से ब्रेक का आनंद ले रहे हैं। उन्हें आखिरी बार क्रिकेट के मैदान पर लीजेंड्स लीग क्रिकेट में देखा गया था जहां उन्होंने गुजरात जायंट्स के लिए खेला था जो नॉकआउट चरण में हार गई थी।

खेल के इतिहास में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले गेल ने 103 टेस्ट, 301 वनडे और 79 टी20ई में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया। गेल ने टेस्ट में 7214 रन, वनडे में 10480 और टी20ई में 1899 रन बनाए। वह 14562 रनों के साथ इतिहास में सबसे सफल टी20 बल्लेबाज हैं, जिसमें 17 साल के करियर में रिकॉर्ड 22 शतक और 88 अर्द्धशतक शामिल हैं।

Chris Gayle paid everyone's gas bill at the gas station.



- The universal boss, Gayle...!!! 🐐pic.twitter.com/ATTqhGpahx