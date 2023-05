Cheteshwar Pujara: प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 19 हजार रन पूरे, छठे भारतीय खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

Highlights ग्लॉस्टरशायर और डरहम के खिलाफ क्रमश: 151 और 115 रन बनाए। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी चोट से परेशान हैं। जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और आर पंत टीम से बाहर हो चुके हैं।

Cheteshwar Pujara: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी है। ससेक्स के कप्तान और भारतीय टीम के मीडिल क्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन दो में एक और शतक लगाया। वॉर्सेस्टरशर के खिलाफ शानदार पारी खेली।

7 जून से लंदन के ओवल में खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले चेतेश्वर पुजारा की बल्ले से शानदार फॉर्म टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी चोट से परेशान हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और आर पंत टीम से बाहर हो चुके हैं।

3rd consecutive century for Cheteshwar Pujara for Sussex. He's unstoppable, what a preparation for him for the WTC Final.



Take a bow, Pujara! pic.twitter.com/8ZoIdKEuuy