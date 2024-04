Chennai Super Kings Vs Lucknow Super Giants: 'धोनी अगले 10 साल भी खेलेंगे', आईपीएल में धोनी के खेलने पर क्या बोले फैंस

Highlights धोनी के फैंस बोले, वह अगले 10 साल खेलेंगे आईपीएल 42 साल के धोनी ने मुंबई के खिलाफ लगाए थे तीन लगातार छक्के लखनऊ के खिलाफ चैन्नई सुपर किंग्स की पहले बल्लेबाजी

Chennai Super Kings Vs Lucknow Super Giants: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भले ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सन्यास ले लिया हो, लेकिन उनके प्रति दीवानगी उनके फैंस की कम नहीं हुई है। धोनी मौजूदा समय में देश में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) 2024 में चैन्नई सुपर किंग्स की ओर से बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेल रहे हैं। उनकी कप्तानी में चैन्नई की टीम ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है। हालांकि, इस बार वह टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं।

MS Dhoni supporters from Madhya Pradesh, Shivpuri say, " Dhoni should play next year too, the way he is batting is just soothing to our eyes. Even if he comes to bat for one ball we will be happy. He is the legend of the Chennai team and Indian cricket and we have come here to… pic.twitter.com/Qf5FkYSjxt