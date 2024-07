Happy Birthday MSD: हैप्पी बर्थ 'थाला', विश्व कप से लेकर IPL में विपक्षियों को 'धू' डाला, यहां जाने रिकॉर्ड और..

Highlights महेंद्र सिंह धोनी (MSD) का आज यानी 7 जुलाई को 41वां बर्थडे है आईपीएल हो या विश्व कप दोनों ही जगह कैप्टन कूल का बल्ला शॉट लगाता दिखा यही बात हम आपको आज कहानी के जरिए बताने जा रहे हैं

Happy Birthday MSD: महेंद्र सिंह धोनी (MSD) का आज 41वां जन्मदिन है। ऐसे में आज आपको उनके आतिशी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सफर से हम रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि वो लाइफ कितने में एक्टिव और कुशल रणनीतिकार साबित हुए, जिसकी बदौलत टीम ने कई विश्व कप और एशिया सीरीज भी जीती। तो आप लोग सेलिब्रेट करिए, हम अपनी स्टाइल में उनके बारे में उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं।

महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड राज्य की राजधानी रांची में 7 जुलाई, 1981 को हुआ था, तब उन्हें भी मालूम होगा कि एक दिन वो देश में ही नहीं दुनिया में नाम कमाएंगे। ऐसी छवि बनाएंगे कि विश्व में इतिहास के तौर पर जाना जाएगा। उन्होंने साल 2010 में देहरादून की लड़की साक्षी सिंह रावत से शादी की और दोनों की बेटी का जन्म साल 2015 में हुआ। फिलहाल धोनी अपना जन्मदिन परिवार के साथ मनाने में व्यस्त हैं, लेकिन हम भी इस बीच उनका बर्थडे को अपने अंदाज में मना रहे हैं। इस क्रम में उनके खेल के बारे में जानते हैं।

महेंद्र धोनी टीम इंडिया के बड़े प्लेयर तो थे ही, साथ ही साथ वो एक 15 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में भारत के लिए रन मशीन भी साबित हुए। इसी बात का परिणाम रहा कि उन्होंने आतिशी करियर में 108 अर्धशतक, 16 शतक और कुल 17,266 रन अपने झोली में इकट्ठा किए हैं। इसके साथ ही धोनी ने अब तक खेले 90 टेस्ट मैच में 4,876 रन बनाए हैं, जबकि वनडे के 350 मैच में कुल 10,773 रन बनाने में सफल रहें और 98 टी-20 के मैचों में 1,617 रनों अपने बल्ले से विपक्षियों के छक्के छुड़ाते हुए जोड़े।

महेंद्र सिंह धोनी को मास्टरमाइंड दुनिया के खिलाड़ी मानते हैं, क्योंकि वो एक तो स्टंप के पीछे से विकेटकीपरिंग करते हैं और दूसरा बल्ले से चौके और हेलीकॉप्टर शॉट जड़ने के साथ सीधे छक्के लगाते हैं। अक्सर, वह अपने कुशल रणनीति के जरिए सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को आउट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार, उन्होंने कुल मिलाकर विकेट के पीछे से 829 शिकार किए। इसके अलावा उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सबसे अधिक यानी कि 634 कैच और 195 स्टंपिंग (एक कीपर द्वारा सबसे अधिक) एमएसडी (MSD) के नाम दर्ज है।

41 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने अलग तरीकों के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें और टीम को सीधे तौर पर सफलता मिले।



एमएस धोनी ने एक पेशेवर कप्तान के तौर पर साल 2007 से 2016 तक खूब रन बनाएं और टीम को टी-20 विश्वकप 2007, 2011 वनडे में विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वो एक सफल कप्तान साबिक हुए। 2009 में एमएसडी के कप्तान रहते टीम इंडिया साल के अंत में पहली बार नंबर 1 रैंक वाली टेस्ट टीम बनी।

जबकि, धोनी के कप्तान रहते हुए टीम इंडिया सीना देशों को बुरी तरह से हराने में कामयाब हुई, 2010-2011 के दक्षिण अफ्रीका टूर पर जाकर वहां 1-1 से सीरिज बराबरी पर रहें। इसके अलावा न्यूजीलैंड को साल 20009 में 1-0 से पटखनी दी और वेस्टइंडीज में 2011 के टूरनामेंट को भी जीता। एमएसडी की कैप्टेंसी में टीम ने 28 साल बाद लॉर्ड में साल 2014 में जीता था।

व्हाइट बॉल के फॉर्मेट में, भारत ने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका में द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला जीती और 2010 में एशिया कप भी जीता। भारत ने 2016 में एशिया कप जीता, 2016 की शुरुआत में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की श्रृंखला में हराया, अफ्रीकी देशों में शामि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1-0 से श्रृंखला जीती और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में संपन्न हुए साल 2014 के टी20 विश्व कप के फाइनल में भी पहुंचने में भी टीम इंडिया कामयाब हुई। इस दौरान टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर ही थी।

धोनी ने फील्डिंग और फिटनेस पर खूब जोर दिया, जिसके बाद सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और उनके जैसे खिलाड़ियों को समय के साथ हटना पड़ा, युवाओं का भरपूर समर्थन किया और कठिन परिस्थितियों में शांति और संयम से टीम के लिए निर्णय लिया।

Congratulations to Mahendra Singh Dhoni and his wife Sakshi Singh Rawat on their 15th wedding anniversary. The cutest picture this morning. #MSDhoni#Sakshi#WhistlePodu#MSDhoni𓃵#CoupleGoals#Dhoni#Love@SaakshiSRawatpic.twitter.com/uNYsXvBmkh