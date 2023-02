Border Gavaskar Trophy: रविचंद्रन से निपटने के लिए ‘डुप्लीकेट अश्विन’ की मदद ले रहे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, देखें वीडियो

Highlights आस्ट्रेलिया ने 2004 के बाद से भारत में टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है। चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला नौ फरवरी से नागपुर में शुरू होगी। स्पिन का सामना करने पर फोकस रहा और स्थानीय नेट गेंदबाजों में पिथिया अलग थे।

Border Gavaskar Trophy: ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारत आ रही है। पहला टेस्ट 9 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा। टीम इंडिया नागपुर में अभ्यास कर रही है तो कंगारू टीम बेंगलुरु में अभ्यास कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टीम एक सप्ताह पहले ही भारत आ गई है। कंगारू टीम के खिलाड़ी स्पिन पर फोकस कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा खतरा हो सकते हैं। स्टीव स्मिथ ने तब तक इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया था कि उनके आगे नेट में क्या चल रहा था।

Off-spinner #Ashwin may prove to be a major threat for Australia, who haven't won a Test series in India since 2004 #MaheshPithiya #INDvsAUS https://t.co/eXXDJPVVHa

भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी की कवायद में स्पिनरों की मददगार पिच पर बल्लेबाजी अभ्यास के लिये आस्ट्रेलियाई टीम 21 वर्ष के स्पिनर महीश पिथिया की सेवायें ले रही है जिनका एक्शन रविचंद्रन अश्विन से मिलता है। आफ स्पिनर अश्विन को लेकर आस्ट्रेलियाई खेमा काफी चिंतित है। आस्ट्रेलिया ने 2004 के बाद से भारत में टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है।

चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला नौ फरवरी से नागपुर में शुरू होगी। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू की रिपोर्ट के अनुसार ,‘‘ आस्ट्रेलियाई टीम ने टेस्ट दौरे के पहले अभ्यास सत्र में डुप्लीकेट रविचंद्रन अश्विन की गेंदों का सामना किया है ।’’ इसमें कहा गया ,‘‘ स्पिन का सामना करने पर फोकस रहा और स्थानीय नेट गेंदबाजों में पिथिया अलग थे।

उन्होंने कोई ब्रेक लिये बिना लगातार गेंदबाजी की और स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड जेसे बल्लेबाजों को परेशान किया ।’’ गुजरात के जूनागढ के रहने वाले पिथिया ने 11 वर्ष की उम्र से पहले अश्विन को गेंदबाजी करते नहीं देखा था क्योंकि उनके पास टीवी नहीं था । उन्होंने पहली बार 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अश्विन की गेंदबाजी देखी और तभी से उन्हें आदर्श मानते हें ।

Mahesh Pithiya grew up being called “Ashwin” owing to his uncanny impersonation of his idol @ashwinravi99 & he ended up ‘playing’ Ashwin for Australia in their first training session on tour & making a big impression on Steve Smith. Here’s how #IndvAushttps://t.co/GnAd63DFN6pic.twitter.com/BgNwOWGDC6