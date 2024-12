Border-Gavaskar Trophy 2024-25: आज टीम से जुड़ेंगे कोच गंभीर?, पर्थ में तिरंगा लहराने के बाद लौटे थे दिल्ली, आखिर कारण

Highlights खराब मौसम के कारण 46 ओवर प्रति टीम का कर दिया गया था। भारत ने पहले टेस्ट में 295 रन से जीत दर्ज की थी। वापसी से भारतीय टीम को और मजबूती मिली है।

Border-Gavaskar Trophy 2024-25: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर एडीलेड ओवल में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया में टीम से जुड़ने के लिए तैयार हैं। पर्थ में श्रृंखला के पहले मैच में भारतीय टीम की बड़ी जीत के बाद वह ‘व्यक्तिगत कारणों’ से स्वदेश लौट गए थे। गंभीर यहां मनुका ओवल में प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ दो दिवसीय अभ्यास मैच के दौरान भारतीय टीम के साथ नहीं थे। इस मैच को खराब मौसम के कारण 46 ओवर प्रति टीम का कर दिया गया था। वह 26 नवंबर को पर्थ में भारतीय टीम से अलग हो गए थे जो पहले टेस्ट का निर्धारित अंतिम दिन था।

🗣️ "The more I enjoy my bowling, the more wickets I'll take."



Mohd. Siraj reflects on finding his form in Australia and shares how chats with Jasprit Bumrah have helped him. 👌#TeamIndia | #AUSvIND | @mdsirajofficial | @Jaspritbumrah93pic.twitter.com/bboY3C7HAj