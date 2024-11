BG series: न्यूजीलैंड हार से टेंशन नहीं?, जसप्रीत बुमराह बोले-आप जीतते हैं तो शून्य से शुरुआत करते हैं लेकिन जब हारते हैं...

Highlights लेकिन जब हारते हैं, तब भी तो ऐसा ही होता है। हम भारत से कोई बोझ लेकर नहीं आये हैं। पांच मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज शुक्रवार से शुरू होगी।

Border-Gavaskar series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौतीपूर्ण टेस्ट सीरीज से पहले भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी टीम घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड से 0- 3 से मिली हार का बोझ लेकर यहां नहीं आई है। पांच मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज शुक्रवार से यहां शुरू होगी। पिता बनने के कारण पहले टेस्ट से बाहर रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे बुमराह ने कहा ,‘जब आप जीतते हैं तो शून्य से शुरुआत करते हैं लेकिन जब हारते हैं, तब भी तो ऐसा ही होता है। हम भारत से कोई बोझ लेकर नहीं आये हैं।

न्यूजीलैंड सीरीज से हमने सबक लिया है लेकिन यहां हालात अलग हैं और यहां हमारे नतीजे अलग रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि टीम टॉस के समय ही अंतिम एकादश का खुलासा करेगी। उन्होंने कहा ,‘हमने अंतिम एकादश तय कर ली है और सुबह मैच से पहले आपको पता चल जायेगा।’

यह बेहद प्रतिस्पर्धी सीरीज होगी, भारत के खिलाफ श्रृंखला पर बोले कमिंस

आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी काफी प्रतिस्पर्धी होने वाली है क्योंकि क्रिकेट के दोनों दिग्गज चार की बजाय पांच टेस्ट मैच खेलेंगे। आस्ट्रेलिया की नजरें पिछली दो श्रृंखलाओं में मिली हार का बदला चुकता करने पर लगी होंगी।

कमिंस ने पहले मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमेशा से काफी चुनौतीपूर्ण होती है। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज तो और भी प्रतिस्पर्धी होगी।’ आस्ट्रेलियाई कप्तान ने स्वीकार किया कि उनकी टीम पर दबाव होगा जो भारत से पिछली चार टेस्ट सीरीज हार चुकी है। उन्होंने कहा ,‘अपनी धरती पर खेलते समय हमेशा दबाव रहता है।

भारत की टीम काफी प्रतिभाशाली है और यह अच्छी चुनौती होगी । लेकिन हम बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं।’ उन्होंने कहा ,‘बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना शानदार होगा। भारतीय टीम बहुत अच्छी है लेकिन हमारी तैयारी भी पक्की है।’ कमिंस ने यह भी कहा कि नये बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी को डेविड वॉर्नर की नकल करने की बजाय अपना स्वाभाविक खेल दिखाना होगा।

वॉर्नर ने इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ली। कमिंस ने कहा ,‘उसे अपना स्वाभाविक खेल दिखाना होगा। डेविड वॉर्नर के जैसा खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। वह उसका खेल नहीं है । ’’ भारत के प्रतिभाशाली हरफनमौला और आईपीएल में सनराजइर्स हैदराबाद में अपने साथी खिलाड़ी नीतिश रेड्डी के बारे में उन्होंने कहा ,‘वह काफी प्रभावी खिलाड़ी है। सनराइजर्स के लिये ज्यादा गेंदबाजी नहीं की लेकिन वह गेंद को स्विंग कराने में माहिर है।’