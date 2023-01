Highlights भारत ने आईसीसी वूमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है भारत ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराया फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के इतिहास रचने पर बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी

मुंबई: बुधवार को कई बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय महिला अंडर -19 टीम को बधाई दी। भारतीय महिला टीम ने आईसीसी वूमेन्स अंडर 19 टी20 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड को हरा कर इतिहास दिया है।

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरीए भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीर साझा कर लिखा कि हमारी भारतीय महिला टीम को अंडर 19 विश्व कप जीतने पर बधाई! आप सभी पर बहुत गर्व है।

अभिनेत्री अनन्या पांडे ने भी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में विश्व कप जीत पर भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने इस पोस्ट के साथ एक स्टिकर का इस्तेमाल किया जिसमें लिखा था वाह!

अभिनेता फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में भारतीय महिला टीम की तस्वीर साझा की और लिखा, 'बधाई हो भारत ने अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता'।

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने भारतीय महिला टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'चैंपियंस'।

अर्जुन कपूर ने एक पोस्ट साझा कर सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लिखा आप सभी ने आईसीसी अंडर 19 महिला टी 20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है! चक दे ​​इंडिया!

टेलिविजन शो बिग बॉस से सुर्खियों में आई अभिनेत्री और मॉडल सौंदर्या शर्मा ने भी भारतीय टीम की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा, 'टीम और देश के लिए ऐसा ऐतिहासिक क्षण' ।

