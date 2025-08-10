2027 विश्व कप से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर लग रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि इस साल अक्टूबर में उनका अंतरराष्ट्रीय करियर लगभग खत्म हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 के वनडे विश्व कप में अपने इन दो दिग्गजों के बिना ही खेलेगा।

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ खत्म होने और सितंबर में यूएई में होने वाले एशिया कप तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच न होने के कारण, कोहली और रोहित के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भविष्य को लेकर भारतीय प्रशंसकों में अटकलें तेज हो गई हैं और इसकी शुरुआत दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें संकेत दिया गया था कि कोहली और रोहित इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ अपने वनडे करियर का अंत कर सकते हैं।

रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अगर वे 2027 तक अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें मैच के लिए तैयार रहने और चयन की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के घरेलू लिस्ट ए टूर्नामेंट, विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेना होगा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि बीसीसीआई की घरेलू क्रिकेट में खेलने की शर्त के कारण ये दोनों संन्यास ले सकते हैं।

हालांकि, घटनाक्रम से अवगत बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि भारतीय बोर्ड अब कोहली और रोहित के भविष्य को लेकर कम चिंतित है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आगामी एशिया कप और अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों पर है।

सूत्र ने कहा, "ज़ाहिर है, अगर उनके (रोहित और कोहली) मन में कुछ है, तो वे बीसीसीआई के आला अधिकारियों को बताएँगे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले किया था। लेकिन भारतीय टीम के नज़रिए से, अगला बड़ा काम फरवरी में होने वाला टी20 विश्व कप और उससे पहले की तैयारियाँ हैं। हमारा फ़िलहाल ध्यान एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम भेजने पर होगा, उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी फिट और उपलब्ध होंगे।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बीसीसीआई इस तरह का कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी में नहीं लेगा, खासकर इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर जनता की गहरी दिलचस्पी को देखते हुए। पीटीआई की रिपोर्ट ने उन मीडिया अफ़वाहों को भी खारिज कर दिया कि बीसीसीआई उन्हें 25 अक्टूबर को सिडनी में एक विदाई मैच खेलने का प्रस्ताव दे रहा है। इस मामले से वाकिफ़ एक बीसीसीआई सूत्र ने पुष्टि की कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।

कोहली और रोहित ने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए इस साल की शुरुआत में यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जहाँ भारत ने खिताब जीता था। हालाँकि, इंडियन प्रीमियर लीग के समापन के बाद से दोनों ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है।