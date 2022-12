Ban vs Ind: बांग्लादेश ने आखिरी पांच विकेट 14 रन के अंदर गंवाए, 12 साल बाद वापसी करने वाले उनादकट ने झटके 2 विकेट, राहुल का संघर्ष, 30 गेंद और 3 रन

Highlights मोमिनुल ने 157 गेंदों पर 84 रन बनाए जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है। 12 साल बाद टेस्ट में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने 50 रन देकर दो विकेट लिए। बांग्लादेश ने अपने आखिरी पांच विकेट 14 रन के अंदर गंवाए।

Bangladesh vs India, 2nd Test: उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने चार-चार विकेट लेकर बांग्लादेश को गुरुवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच की पहली पारी में 227 रन पर आउट कर दिया जिसके जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 19 रन बनाए।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन मोमिनुल हक को छोड़कर उसका कोई भी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया। मोमिनुल ने 157 गेंदों पर 84 रन बनाए जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है।

भारत की तरफ से तेज गेंदबाज उमेश ने 25 रन देकर चार, अश्विन ने 71 रन देकर चार और 12 साल बाद टेस्ट में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने 50 रन देकर दो विकेट लिए। बांग्लादेश ने अपने आखिरी पांच विकेट 14 रन के अंदर गंवाए। भारत के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल का क्रीज पर संघर्ष जारी रहा।

Innings Break!



Four wickets apiece for @y_umesh & @ashwinravi99 and two wickets for @JUnadkat as Bangladesh are bowled out for 227 in the first innings.



Scorecard - https://t.co/XZOGpedaAL#BANvINDpic.twitter.com/ed2GOu09YQ