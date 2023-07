Bangladesh vs Afghanistan 2023: पहले विकेट के लिए 256 रन की साझेदारी, रिकॉर्डों की बारिश, सीरीज में 2-0 की लीड, ऐसे बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने पटका

Highlights रहमानुल्लाह गुरबाज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वनडे में अफगानिस्तान की यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। लगातार दो मैचों में हराया और सीरीज पर कब्जा कर लिया।

Bangladesh vs Afghanistan 2023: वनडे विश्व कप 2023 से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। कप्तान विवाद के बाद अफगानिस्तान ने दूसरे मैच में भी रौंद डाला। यह पहली बार है, जब अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है और उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है।

वे पिछले महीने इसी प्रतिद्वंद्वी से एकमात्र टेस्ट में हार गए थे। उन्होंने लगातार दो मैचों में हराया और सीरीज पर कब्जा कर लिया। वनडे में अफगानिस्तान की यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार को खेला जायेगा। दोनों मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश वापसी करने को बेताब होगा। गौरव दांव पर लगा हुआ है।

सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (145) और इब्राहिम जदरान (100) की शतकीय पारियों और दोनों के बीच रिकॉर्ड 256 रन की साझेदारी के दम पर अफगानिस्तान ने तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में शनिवार को यहां बांग्लादेश को 142 रन से शिकस्त देकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

Ibrahim Zadran and Rahmanullah Gurbaz put on the highest partnership for Afghanistan in the format during the second #BANvAFG ODI



📝 Scorecard: https://t.co/mvFeGdwCszpic.twitter.com/3FRMGJISUo — ICC (@ICC) July 8, 2023

अफगानिस्तान ने नौ विकेट पर 331 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद बांग्लादेश की पारी को 43.2 ओवर में 189 रन पर समेट दिया। रनों के लिहाज से यह अफगानिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। नियमित कप्तान तमीम इकबाल के अचानक संन्यास (अब संन्यास वापस ले लिया) लेने के कारण लिटन दास की अगुवाई में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

लेकिन अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने उनके फैसले को गलत साबित कर दिया। गुरबाज और जदरान की 256 रन की साझेदारी अफगानिस्तान के लिए एकदिवसीय में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड करीम सादिक और मोहम्मद शहजाद के नाम था जिन्होंने 2010 में स्कॉटलैंड के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 218 रन की अटूट साझेदारी की थी।

Afghanistan secure a massive win and with it an unassailable 2-0 lead against Bangladesh in the ODI series

गुरबाज ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 125 गेंद की पारी में 13 चौके और आठ छक्के जड़े। संभल कर बल्लेबाजी करने वाले जदरान ने 119 गेंद की पारी में नौ चौके और एक छक्का लगाया। मोहम्मद नबी ने 15 गेंद में नाबाद 25 रन बनाकर टीम के स्कोर को 330 के पार पहुंचाया। बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, शाकिब अल हसन और मेहदी हसन ने दो-दो विकेट लिये।

लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 72 रन पर छह विकेट गंवा दिये। विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम ने 69 रन की पारी खेल टीम के संघर्ष को 44वें ओवर तक खिंचा। वह आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। अफगानिस्तान के लिए फजलहक फारुकी और मुजीब उर रहमान ने तीन-तीन जबकि राशिद खान ने दो विकेट लिये। पहला मैच डकवर्थ लुईस पद्धति से 17 रन से जीता था।