Bangladesh squad for Test series vs India 2024: 19 सितंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, बांग्लादेश ने 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की, देखिए टीम लिस्ट

Bangladesh squad for Test series vs India 2024: बांग्लादेश ने19 सितंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। पहला टेस्ट चेन्नई में, जबकि दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। बांग्लादेश इससे पहले भारत में खेले गए तीनों टेस्ट हार चुका है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोरफुल इस्लाम पाकिस्तान में कमर में चोट लगने के बाद भारत के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शोरफुल इस्लाम अभी भी कमर की चोट से उबर रहे हैं।

Bangladesh squad for Test series vs India 2024: भारत बनाम टेस्ट सीरीज 2024 के लिए बांग्लादेश टीम-

नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), महमुदुल हसन जॉय, जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, लिट्टन कुमेर दास, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, नईम हसन, नाहिद राणा, हसन महमूद, तस्कीन अहमद, सैयद खालिद अहमद, जकर अली।

India squad for Test series vs Bangladesh 2024: पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम इस प्रकार-

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, यश दयाल।

So much to play for in this World Test Championship cycle ahead of New Zealand's series in Sri Lanka and Bangladesh's series with India 👀#WTC25 | #SLvNZ | #INDvBANhttps://t.co/8OasUSoJET — ICC (@ICC) September 12, 2024

Bangladesh squad for Test series vs India 2024: मैच कार्यक्रम-

1. 19-23 सितंबर, पहला टेस्ट, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई

2. 27 सितंबर-01 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट ग्रीन पार्क, कानपुर।

भारत का लंबा टेस्ट सत्र बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से शुरू होगा जिसका पहला टेस्ट चेन्नई में 19 सितंबर से शुरू होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से एक अक्टूबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने अब तक 13 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 11 में भारत ने जीत दर्ज की है जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं।

बांग्लादेश इस सीरीज में पाकिस्तान पर 2-0 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद उतरेगा, जबकि इस साल की शुरुआत में जनवरी-मार्च में घरेलू मैदान पर इंग्लैंड को 4-1 से हराने के बाद यह भारत का पहला टेस्ट मैच होगा। बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों के समापन के बाद भारतीय टीम 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी।