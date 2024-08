Pakistan vs Bangladesh: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 10 विकेट से हराकर इतिहास रचा, 23 साल बाद मिली पहली जीत

Highlights बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 10 विकेट से हराकर इतिहास रचा पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए पहली पारी में 6 विकेट पर 448 रन बनाकर पारी घोषित की थी जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी में 117 रनों की बढ़त ली

Pakistan vs Bangladesh: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 10 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए पहली पारी में 6 विकेट पर 448 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में बांग्लादेश के अनुभवी मुश्फिकुर रहीम ने 191 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को पहली पारी में 117 रनों की बढ़त दिलाई। दूसरी पारी में पाकिस्तान सिर्फ 146 रन बना पाई। बांग्लादेश ने 29 रनों के लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। यह बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट जीत है जो लगभग 23 साल बाद मिली है।

HISTORY IN RAWALPINDI



It's taken nearly 23 years -Bangladesh have their first Test victory against Pakistan 🇧🇩🐯https://t.co/xz4BFLQVGD | #PAKvBANpic.twitter.com/z0xJ1F8Omo — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 25, 2024

Bangladesh's pacers set the tone but their spinners did the bulk of the damage en route a massive result for them 🙌



Pakistan bowled out for 146; 30 needed for the visitors https://t.co/xz4BFLQVGD | #PAKvBANpic.twitter.com/3hSNoS8Ofw — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 25, 2024

Mohammad Rizwan's effort is ended by Mehidy Hasan Miraz 🎯



A brilliant Test match for him but his dismissal pretty much seals it for Bangladeshhttps://t.co/xz4BFLQVGD | #PAKvBANpic.twitter.com/LgUfcUOR7E — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 25, 2024

दूसरी पारी में पाकिस्तान की बल्लेबाजी ढह गई। दूसरी पारी में भी मोहम्मद रिजवान ही केवल टिक के खेल पाए और 51 रन बनाए। पहली पारी में भी मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 171 रन की पारी खेली थी। दूसरी पारी में बांग्लादेश के लिए मेंहदी हसन मिराज ने 4 और शाकिब ने 3 विकेट लिए। अब करारी हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद की पहली पारी में पारी घोषित करने के लिए आलोचना भी हो रही है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड घरेलू मैदान पर पिछले कुछ सालों में बेहद खराब रहा है।

घरेलू मैदान पर पिछले 30 महीनों में पाकिस्तान:

-ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारे।

-इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार गए।

-इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारे।

-न्यूजीलैंड बनाम टेस्ट सीरीज ड्रा।

-न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हार गए।

- बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार कोई टेस्ट मैच हारा।