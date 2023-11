BAN vs SL: 'टाइम आउट' होने के बाद गुस्से में एंजेलो मैथ्यूज ने अपना हेलमेट और बल्ला फेंका, सपोर्ट स्टाफ भी भड़के; देखें

Highlights मैथ्यूज 'टाइम आउट' किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बने वह हेलमेट की समस्या के कारण निर्धारित समय के भीतर अपनी पहली गेंद का सामना करने में विफल रहे बांग्लादेश के खिलाड़ियों द्वारा टाइम आउट की अपील के बाद अंपायरों को खेल के नियमों का पालन करना पड़ा

BAN vs SL, CWC 2023: श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज सोमवार को दिल्ली में आईसीसी विश्व कप 2023 के 38वें मैच के दौरान अंपायरों द्वारा 'टाइम आउट' किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए। मैथ्यूज हेलमेट की समस्या के कारण निर्धारित समय के भीतर अपनी पहली गेंद का सामना करने में विफल रहे और अंततः मैदानी अंपायरों ने उन्हें आउट दे दिया।

बांग्लादेश के खिलाड़ियों द्वारा टाइम आउट की अपील के बाद अंपायरों को खेल के नियमों का पालन करना पड़ा। मैथ्यूज इस फैसले से काफी गुस्से में थे लेकिन बाद में मैदान पर मार्च करने के आदेश दिए जाने के बाद उन्होंने श्रीलंकाई टीम प्रबंधन पर अपना गुस्सा निकाला। सहयोगी स्टाफ सदस्यों के साथ बातचीत करने से पहले उन्होंने गुस्से में अपना हेलमेट टीम डगआउट के पास फेंक दिया।

यह घटना श्रीलंकाई पारी के 25वें ओवर में घटी जब शाकिब अल हसन ने समरविक्रमा को आउट किया था, जिनका कैच महमुदुल्लाह ने पकड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मैथ्यूज ने अंदर चलने में अपना समय लिया, और फिर अपने हेलमेट के साथ संघर्ष किया क्योंकि जब वह सुरक्षा ले रहा था तो पट्टा टूट गया।

जैसे ही उन्होंने ड्रेसिंग रूम को नए हेलमेट के लिए संकेत दिया, शाकिब और बांग्लादेश टीम ने "टाइम आउट" आउट की अपील की और अंपायरों ने अपील को बरकरार रखा, जिससे मैथ्यूज काफी निराश हुए। हालांकि इस बीच मैथ्यूज को बांग्लादेश और अंपायरों के साथ गहन चर्चा करते देखा गया, लेकिन अपील वापस नहीं ली गई और मैथ्यूज को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

Timed out ⏲️

Angelo Mathews becomes the first cricketer in history to be out on 'timed out'. pic.twitter.com/LDgWX9vKZJ#SriLanka#LKA#SLvBan#Bangladesh#AngeloMathews#Timedout#CWC23#CricketTwitter



In a bizarre turn of incidents, Sri Lanka all-rounder Angelo Mathews had to…