BAN vs SL: एंजेलो मैथ्यूज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने, फैसले से शुरू हुआ विवाद

BAN vs SL: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विश्व कप 2023 का 38वां मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी कर रही श्रीलंका को उस समय एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। दरअसल चौथा विकेट गिरने मैथ्यूज क्रीज पर आए लेकिन उन्हें पता चला कि जो हेलमेट वह लेकर आए हैं वह टूटा हुआ है। हेलमेट चेंज करने में मैथ्यूज को थोड़ा समय लगा। इसी दौरान शाकिब ने टाइम आउट की अपील कर दी। कुछ बातचीत के बाद अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। मैथ्यूज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

A FIRST IN INTERNATIONAL CRICKET! ANGELO MATHEWS HAS BEEN TIMED OUT IN DELHI 😱 https://t.co/HHkxM9FhLk #BANvSL #CWC23 pic.twitter.com/GHuiYV6hrl

क्रिकेट के खेल के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के नियम 40.1.1 के अनुसार अगर किसी बल्लेबाज के आउट या रिटायर होने पर अगला बल्लेबाज नियमित समय के भीतर अगली गेंद का सामना नहीं करता है तो उसे टाइम आउट दिया जा सकता है। एमसीसी के नियम के अनुसार, ‘‘विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद, अगर अंपायर खेल नहीं रोकता है तो आने वाले बल्लेबाज या अन्य बल्लेबाज को विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के तीन मिनट के भीतर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर यह जरूरत पूरी नहीं होती है तो आने वाले बल्लेबाज को टाउम आउट दिया जाएगा।’’ मैथ्यूज के मामले में हालांकि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के खेलने के हालात से जुड़ा नियम लागू हुआ जिसमें तीन मिनट के समय को घटाकर दो मिनट किया गया है। विश्व कप 2023 के खेलने के हालात संबंधी नियम 40.1.1 के अनुसार, ‘‘विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद, अगर अंपायर खेल नहीं रोकता है तो आने वाले बल्लेबाज या अन्य बल्लेबाज को विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के दो मिनट के भीतर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर यह जरूरत पूरी नहीं होती है तो आने वाले बल्लेबाज को टाउम आउट दिया जाएगा।’’ शाकिब के अपील वापस नहीं लेने से हालांकि क्रिकेट भावना को लेकर सवाल भी उठे हैं। इससे पहले 2006-07 में न्यूलैंड्स में एक टेस्ट के दौरान दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन कप्तान ग्रीम स्मिथ ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खिलाफ ‘टाइम आउट’ की अपील नहीं की थी जबकि वह क्रीज पर देर से पहुंचे थे।

मैथ्यूज क्रीज पर आ गए भी गए थे। लेकिन स्टांस लेने के दौरान उन्हें पता चला कि हेलमेट की स्ट्रेप टूटी हुई है। हेलमेट बदलने में मैथ्यूज को 2 मिनट से ज्यादा समय लगा। मैथ्यूज ने ये बात अंपायर और शाकिब के सामने रखी भी लेकिन बांग्लादेश के कप्तान ने अपील वापस नहीं ली। इसके बाद मैथ्यूज को वापस जाना पड़ा। कमेंट्री कर रहे मोहम्मद कैफ और संजय बांगर ने इसे शर्मनाक बताया और शाकिब की आलोचना की।

इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग बांग्लादेश के कप्तान शाकिब के पुराने वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि उनसे खेल भावना की उम्मीद नहीं की जा सकती।

