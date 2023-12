साजिश का शिकार हुए थे बाबर आजम! जका अशरफ के ऑडियो लीक से पाकिस्तान में बवाल

Highlights पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर विवादों में है सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है रिकॉर्डिंग ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के संचालन के तरीके पर सवालिया निशान लगा दिए हैं

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की अंतरिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जका अशरफ बाबर आजम को राष्ट्रीय टीम के सभी प्रारूपों के कप्तान के रूप में बर्खास्त करने की साजिश रच रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट के संचालन के तरीके पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ऑडियो लीक होने के बाद एक बार फिर चयन प्रक्रिया से जुड़े विवादों पर चर्चा शुरू हो गई है।

लीक हुआ ऑडियो कथित तौर पर जका अशरफ और परिवार के एक सदस्य के बीच निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। चर्चा में, अशरफ पाकिस्तान के सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में बाबर को हटाने की योजना पर बात करते सुने जा सकते हैं। हालांकि ये ऑडियो जका अशरफ का ही है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन पाकिस्तान में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है।

“Hassan Ali played because he is Babar Azam's friend.”



Zaka Ashraf's Alleged Audio Leak Reveals How PCB Plotted Babar Azam's Removal From Captaincypic.twitter.com/5aQ2A4ENa4