Babar Azam United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: 6 ओवरों का फायदा नहीं उठाए, बल्ले और गेंद दोनों से उन्नीस, आजम ने कहा- क्रिकेट का ककहरा सीख रहे अमेरिका ने...

Highlights Babar Azam United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: किसी भी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ तैयारी जरूरी होती है। Babar Azam United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: सहयोगी देशों जैसी टीम के खिलाफ आप चीजों को हलके में ले लेते हैं। Babar Azam United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: रणनीति पर अमल नहीं कर पाते और सामने वाली टीम आपको हरा देती है।

Babar Azam United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि किसी टीम को छोड़ा मत समझिए। कोई भी टीम टी20 में किसी पर भारी पड़ सकती है। बल्लेबाजी के दौरान पहले 6 ओवरों का हम फायदा नहीं उठा पाए। बैक टू बैक विकेट गिरे। अमेरिका के बॉलर ने हमेशा पीछे किया। हम गेंद के साथ पहले 6 ओवरों में अच्छे प्रदर्शन में नहीं थे। हमारे स्पिनरों ने भी बीच के ओवरों में विकेट नहीं लिए है। बहुत कठिन, सारा श्रेय अमेरिका को है। अमेरिका के हाथों टी20 विश्व कप के पहले मैच में सुपर ओवर में मिली अप्रत्याशित हार से स्तब्ध पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने स्वीकार किया कि विरोधी टीम को हलके में लेना उनकी टीम पर भारी पड़ गया।

अमेरिका ने टूर्नामेंट का पहला उलटफेर करते हुए पूर्व चैम्पियन और पिछले उपविजेता पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया। पाकिस्तान को पिछले टी20 विश्व कप में जिम्बाब्वे ने हराया था और हाल ही में बाबर आजम की टीम द्विपक्षीय सीरीज में आयरलैंड से हारी है। बाबर ने कहा ,‘किसी भी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ तैयारी जरूरी होती है। यह मानसिकता की बात है।

सहयोगी देशों जैसी टीम के खिलाफ आप चीजों को हलके में ले लेते हैं।’ उन्होंने कहा ,‘आप अपनी रणनीति पर अमल नहीं कर पाते और सामने वाली टीम आपको हरा देती है। हमारे साथ यही हुआ। हमारी तैयारी अच्छी थी लेकिन मैच में हम रणनीति पर अमल नहीं कर सके।’ उन्होंने कहा ,‘मैं निराश हूं। हमने तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हमने पहले छह ओवर का फायदा नहीं उठाया।

दसवें ओवर के बाद लगातार विकेट गंवाते गए जिससे लय ही नहीं बन सकी। बल्लेबाजों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा।’ उन्होंने गेंदबाजों के बारे में कहा ,‘हम इससे बेहतर कर सकते थे। पहले छह ओवर में हम विकेट ही नहीं ले सके। बीच के ओवरों में स्पिनरों को विकेट नहीं मिलने से हम पर दबाव बना।’ पाकिस्तान को रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से खेलना है।

आजम ने कहा कि उनकी टीम अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच में बल्ले और गेंद दोनों से उन्नीस साबित हुई क्योंकि हालात की आकलन करने में नाकाम रही थी। क्रिकेट का ककहरा सीख रहे अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराया। बाबर ने मैच के बाद कहा ,‘हमने बल्लेबाजी के दौरान पहले छह ओवर का फायदा नहीं उठाया।

विकेट लगातार गिरने से टीम दबाव में आ गई। हम अच्छी साझेदारियां नहीं बना सके।’ उन्होंने कहा ,‘‘ हमारे स्पिनर भी बीच के ओवरों में विकेट नहीं ले पाये जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमेरिका को जीत का पूरा श्रेय जाता है जिसने तीनों विभाग में हमसे बेहतर खेला। पिच में थोड़ी नमी थी जिसका हम सही आकलन नहीं कर सके।’