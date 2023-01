शादी के पवित्र बंधन में बंधे अक्षर पटेल, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें और वीडियो, देखें

Highlights अक्षर पटेल ने गुरुवार को पारंपरिक समारोह में प्रेमिका महा पटेल के गुजरात के वडोदरा में साथ शादी रचाई। 29 वर्षीय क्रिकेटर व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण टीम इंडिया की न्यूजीलैंड सीमित ओवरों की श्रृंखला से बाहर हो गए थे। बुधवार (25 जनवरी) को इस जोड़े की मेहंदी सेरेमनी और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन हुए।

वडोदरा: टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने गुरुवार (26 जनवरी) पारंपरिक समारोह में प्रेमिका महा पटेल के गुजरात के वडोदरा में साथ शादी रचाई। 29 वर्षीय क्रिकेटर व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण टीम इंडिया की न्यूजीलैंड सीमित ओवरों की श्रृंखला से बाहर हो गए थे। बुधवार (25 जनवरी) को इस जोड़े की मेहंदी सेरेमनी और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन हुए।

एक्सर और महा ने जनवरी 2022 में कथित तौर पर लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद सगाई कर ली। महा पेशे से डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और नियमित रूप से पोस्ट्स इंस्टाग्राम पर साझा करती रहती हैं। बता दें कि महा पटेल ने सोशल मीडिया पर प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन से कई पोस्ट्स साझा किए हैं। वहीं, यूजर्स सोशल मीडिया पर इस कपल को शुभकामनाएं दे रहे हैं।

देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

Congrats to Axar Patel and Meha Patel on their wedding. ❤️



pic.twitter.com/o3E3cf6bPd — M (@AngryPakistan) January 26, 2023

Axar Patel got moves.



Many congratulations to them! pic.twitter.com/0xJKAXX2Cc — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 26, 2023

Axar Patel's marriage procession, beautiful video. Congratulations to both! pic.twitter.com/jJYx2dEIMQ — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) January 26, 2023

Yeh hui na actual wedding.. Congratulations Axar patel.!! pic.twitter.com/OSBTxtJR4E — Pramod Jain (@log_kyasochenge) January 26, 2023