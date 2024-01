Highlights स्पिनर नाथन ल्योन ने ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को बताया अगला ऑस्ट्रेलियाई टीम ब्रिस्बेन के गाबा में दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रही थी लेकिन, मैच को वेस्टइंडीज ने जीत लिया है

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नाथन लियोन ने ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की तारीफ करते हुए कहा कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगले जैक कैलिस होंगे। अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम देश में ब्रिस्बेन के गाबा में दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रही थी, लेकिन इस मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम टेस्ट मैच जीत गई है।

नाथन लियोन ने तीसरे दिन के टेस्ट मैच के बाद पर्थ में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ग्रीन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसके साथ ही वह चौथे नंबर पर अगले कालिस बन सकते हैं। इस वर्ष हुए विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर टूर्नामेंट 2023 जीता था और इस टीम का हिस्सा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन भी थे। इसके साथ वो तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले बेहतरीन बल्लेबाज हैं उन्होंने 24 वर्षीय अभी तक 26 टेस्ट मैच में 1,106 रन बनाया है, वहीं 23 वनडे मैच में 442 रन और आठवें टी-20 में उन्होंने कुल 139 रन बनाएं हैं, जबकि उन्होंने सभी फॉर्मेट में कुल 53 विकेट लिए हैं।

