AusW vs SAW, 1st Semi Final ICC Women’s T20 World Cup 2024: छह बार की चैम्पियन टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका, जानें कब और कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights Australia Women vs South Africa Women, 1st Semi Final ICC Women’s T20 World Cup 2024: छह बार की चैम्पियन टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। Australia Women vs South Africa Women, 1st Semi Final ICC Women’s T20 World Cup 2024: दोनों के बीच 2023 सत्र का फाइनल खेला गया था। Australia Women vs South Africa Women, 1st Semi Final ICC Women’s T20 World Cup 2024: आस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत दर्ज की थी।

Australia Women vs South Africa Women, 1st Semi Final ICC Women’s T20 World Cup 2024: आठवीं बार फाइनल में प्रवेश की कोशिश में जुटी ऑस्ट्रेलियाई टीम आईसीसी महिला टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी तो उसका पलड़ा भारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया 2009 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में सभी नौ सत्रों में सेमीफाइनल खेल चुका है। छह बार की चैम्पियन टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोनों के बीच 2023 सत्र का फाइनल खेला गया था, जिसमें आस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत दर्ज की थी।

आंकड़ों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका टीम आस्ट्रेलिया के आगे कहीं नहीं ठहरती। ऑस्ट्रेलिया ने उसके खिलाफ दस महिला टी20 मैचों में से नौ जीते हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका ने एकमात्र जीत जनवरी में दर्ज की। महिला टी20 विश्व कप में आस्ट्रेलिया ने उसके खिलाफ सातों मुकाबले जीते हैं। मौजूदा आस्ट्रेलियाई टीम का कोर ग्रुप बरसों से साथ खेल रहा है।

सिर्फ मेग लानिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है। बाकी सभी दस खिलाड़ियों ने 2023 का फाइनल खेला था। एलिसा हीली, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगान शट , एशले गार्डनर के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी । दुबई के धीमे विकेट पर आस्ट्रेलिया की ताकत उसकी बल्लेबाजी की गहराई साबित हुई है। फोबे लिचफील्ड और अनाबेल सदरलैंड आक्रामक बल्लेबाजी में माहिर हैं।

दक्षिण अफ्रीका की ताकत उसकी स्पिनर नोंकुलुलेको एमलाबा है जो अभी तक चार ग्रुप लीग मैचों में दस विकेट ले चुकी है। कप्तान लौरा वोल्वार्ट, सलामी बल्लेबाज तजनीम ब्रिट्ज और अनुभवी मियानो काप सभी मैच विनर हैं। लेकिन इस बार सामना हीली एंड कंपनी से है और दक्षिण अफ्रीकी खेमा दुआ कर रहा होगा कि इस बार वे सारे मिथक तोड़कर जीत दर्ज करेंगे।