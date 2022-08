Australia vs Zimbabwe 2022: वार्नर और स्मिथ की उम्दा पारी, ग्रीन का 'पंच', जिंबाब्वे को 5 विकेट के हराकर 1-0 से सीरीज में आगे, अंतिम छह विकेट सिर्फ 15 रन जोड़कर गंवाए

Highlights जिंबाब्वे को पांच विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम ने अंतिम छह विकेट सिर्फ 15 रन जोड़कर गंवाए। जिंबाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.3 ओवर में 200 रन पर सिमट गई।

Australia vs Zimbabwe 2022: कैमरन ग्रीन के पांच विकेट के बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की उम्दा पारियों से आस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिंबाब्वे को पांच विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

जिंबाब्वे की टीम 2004 के बाद आस्ट्रेलिया में पहली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रही है। ग्रीन ने करियर में पहली बार पांच विकेट चटकाते हुए 33 रन देकर पांच विकेट हासिल किए जिससे जिंबाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.3 ओवर में 200 रन पर सिमट गई। टीम ने अंतिम छह विकेट सिर्फ 15 रन जोड़कर गंवाए।

🔹 Steve Smith's screamer 🔹 Cameron Green’s 🔥 spell 🔹 Crucial Super League points All the talking points from the first #AUSvZIM ODI 👇 https://t.co/0Z3uadMmGX

आस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा ने भी 57 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जिंबाब्वे की ओर से वेस्ली माधेवेरे ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 72 रन की पारी खेली जबकि सलामी बल्लेबाज तादिवनाशे मारूमानी ने 45 रन बनाए। कप्तान रेगिस चकाबवा ने भी 31 रन का योगदान दिया।

Clinical Australia prove too strong for Zimbabwe during the opening @cricketworldcup Super League match in Townsville.



Watch #AUSvZIM FREE on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in select regions) 📺 pic.twitter.com/YeT50ZeT96