Australia vs West Indies 2022: ब्रैडमैन के 29 शतक की बराबरी, 200 रन पर नाबाद, विलियमसन और गावस्कर क्लब में शामिल

Australia vs West Indies 2022: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने धमाका कर दिया। देश के महानतम क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन के 29 शतक की बराबरी की। 200 रन पर नाबाद लौटे। 311 गेंद का सामना किया और 16 चौके लगाए।

Fourth Test match double century for Steve Smith! #AUSvWI

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। स्टीव स्मिथ के नाम 88 टेस्ट मैचों और 155 पारियों में 29 टेस्ट शतक हैं। धमाकेदार दोहरा शतक जड़ा और अब केन विलियमसन और भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर द्वारा बनाए गए एक अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

सुनील गावस्कर और केन विलियमसन, दोनों के नाम पर 4 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट दोहरे शतक हैं और अब स्टीवन स्मिथ भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। आस्ट्रेलियाई टीम ने शुरुआती टेस्ट में शिकंजा कस दिया है जिसमें मार्नस लाबुशेन (204 रन) के दोहरे शतक की भूमिका अहम रही, जो दूसरे दिन लंच से पहले आउट होने वाले खिलाड़ी रहे।

लाबुशेन के आउट होने के साथ उनकी और स्मिथ की तीसरे विकेट के लिये 251 रन की साझेदारी का अंत हुआ। लाबुशेन को 132 और 194 रन के स्कोर रन पर जीवनदान मिला था। आस्ट्रेलिया ने दो विकेट पर 293 रन से खेलना शुरू किया था तब लाबुशेन 154 और स्मिथ 59 रन पर खेल रहे थे। स्मिथ ने अपने 88वें टेस्ट मैच में आस्ट्रेलियाई महान बल्लेबाज ब्रैडमैन के शतकों की बराबरी की। आस्ट्रेलिया के लिये केवल रिकी पोंटिंग (41), स्टीव वॉ (32) और मैथ्यू हेडन (30) के ही उनसे ज्यादा शतक हैं।