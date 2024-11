Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: पाकिस्तान को 13 रन से कूट सीरीज में 2-0 की बढ़त, T20I में ऑस्ट्रेलिया की पाक पर लगातार छठी जीत...

Highlights Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने एक गेम शेष रहते सीरीज अपने नाम कर ली। Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 148 रन बनाए। Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: पाकिस्तान की टीम 134 पर आउट हो गई।

Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। T20I में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान पर लगातार छठी जीत है। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी थी। अंतिम मुकाबला सोमवार को होबार्ट में होगा। ऑस्ट्रेलिया ने एक गेम शेष रहते सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 148 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 134 पर आउट हो गई। उस्मान खान का शानदार प्रयास था, अपना पहला टी20ई अर्धशतक पूरा किया।

Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: T20I में ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच विकेट-

6/30 - एश्टन एगर बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2021

5/19 - एडम ज़म्पा बनाम बांग्लादेश, दुबई, 2021

5/22 - मैट शॉर्ट बनाम इंग्लैंड, कार्डिफ़, 2024

5/24 - एश्टन एगर बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2020

5/26 - स्पेंसर जॉनसन बनाम पाकिस्तान, सिडनी, 2024*

5/27 - जेम्स फॉकनर बनाम पाकिस्तान, मोहाली, 2016।

Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: T20I में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट-

5/17 - ड्वेन प्रीटोरियस (एसए), लाहौर, 2021

5/18 - टिम साउदी (न्यूज़ीलैंड), ऑकलैंड, 2010

5/26 - स्पेंसर जॉनसन (एयूएस), सिडनी, 2024*

5/27 - जेम्स फॉकनर (एयूएस), मोहाली, 2016।

Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया द्वारा सबसे कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव-

128 बनाम PAK, मेलबर्न, 2010

142 बनाम बांग्लादेश, ब्रिजटाउन, 2010

148 बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2011

148 बनाम PAK, सिडनी, 2024*

Australia vs Pakistan Live Score, 2nd T20I: PAK बल्लेबाजों एक पारी में शून्य रन बनाए-

4 बनाम दक्षिण अफ्रीका, दुबई, 2013

4 बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2024*।