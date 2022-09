Australia vs New Zealand 2022: ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप, न्यूजीलैंड को अंतिम वनडे में 25 रन से हराया, आखिरी मैच में कप्तान फिंच ने बनाए इतने रन

Highlights कप्तान आरोन फिंच अपने आखिरी वनडे मैच में केवल 5 रन बना पाए। तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को 20 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। स्मिथ ने 131 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल है।

Australia vs New Zealand 2022: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को 25 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। कप्तान आरोन फिंच अपने आखिरी वनडे मैच में केवल पांच रन बना पाए।

स्मिथ ने 131 गेंदों पर 105 रन बनाए जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल है। उन्होंने मार्नस लाबुशेन (52) के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी करके टीम को शुरुआती झटकों से उतारा। स्मिथ ने एलेक्स कैरी (नाबाद 42) के साथ भी 69 रन की भागीदारी की।

इससे आस्ट्रेलिया ने पांच विकेट पर 267 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 49.5 ओवर में 242 रन पर आउट हो गई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की श्रृंखला 30 से जीती। फिंच ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह उनका आखिरी वनडे होगा और इसके बाद वह इस प्रारूप से संन्यास ले लेंगे।

वह हालांकि टी20 में कप्तान बने रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया उनकी अगुवाई में ही अगले माह से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में भाग लेगा। न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया। उसकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। निचले क्रम में जेम्स नीशाम ने 36 और मिशेल सैंटनर ने 30 रन का योगदान दिया लेकिन इससे न्यूजीलैंड हार का अंतर ही कम कर पाया।

शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों में फिन एलन (35), डेवोन कॉनवे (21) और कप्तान केन विलियमसन (27) अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने तीन जबकि कैमरन ग्रीन और सीन एबॉट ने दो-दो विकेट लिए।

इससे पहले फिंच अपने आखिरी वनडे में टॉस नहीं जीत पाए और इसके बाद उनकी खराब फॉर्म भी जारी रही जिसके कारण उन्होंने इस मैच से पहले ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। वह पांच रन बनाकर तेज गेंदबाज टिम साउदी (57रन देकर एक विकेट) की गेंद पर बोल्ड हो गए लेकिन इससे पहले ट्रेंट बोल्ट (25 रन देकर दो विकेट) ने जोश इंगलिस (10) के रूप में न्यूजीलैंड को पहला विकेट दिलाया था।

ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक समय दो विकेट पर 16 रन था। स्मिथ और लाबुशेन ने यहां से बखूबी जिम्मेदारी संभाली और शतकीय साझेदारी निभाई। लॉकी फर्गुसन ने लाबुशेन को आउट करके यह साझेदारी तोड़ी। इसके बाद स्मिथ ने सैंटनर की गेंद पर बोल्ड होने से पहले वनडे में अपना 12वां शतक पूरा किया। यह पिछले दो साल में इस प्रारूप में उनका पहला शतक है। ग्लेन मैक्सवेल ने आठ गेंदों पर 14 और कैमरन ग्रीन ने 12 गेंदों पर नाबाद 25 रन का योगदान दिया।