Australia vs India, 4th Test Border-Gavaskar series: मुझे आउट नहीं होना, ईश्वर ने चाहा और फॉलोऑन बचाने में सफल?, आकाशदीप बोले- ड्रेसिंग रूम में झलक से खुश, देखें वीडियो

Highlights केवल फॉलोऑन बचाना नहीं बल्कि टीम में अहम योगदान देना था। 20, 25 या 30 रन का योगदान बहुमूल्य होता है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को जश्न मनाते हुए देखा गया।

Australia vs India, 4th Test Border-Gavaskar series: आकाशदीप ने जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में 10वें विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी करके भारत को फॉलोऑन से बचाया था लेकिन इस युवा तेज गेंदबाज ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल फॉलोऑन बचाना नहीं बल्कि टीम में अहम योगदान देना था। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को छोड़कर भारत का कोई भी अन्य बल्लेबाज तीसरे टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था।

🗣️ The senior players' feedback & suggestions make it easier for us during matches#TeamIndia pacer Akash Deep highlights the importance of guidance from Jasprit Bumrah, Rohit Sharma, and Virat Kohli 👌👌#AUSvINDpic.twitter.com/kXRgrpumwv